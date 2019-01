Continúa en la Asamblea la tramitación de la modificación de la Ley de Caza

Ep.



La propuesta de ley por la que se modifican la Ley de Caza y la Ley sobre Tasas y Precios Públicos Extremadura, formulada por el PSOE, continúa su tramitación al superar el debate de totalidad que ha tenido lugar este jueves en el pleno de la Asamblea.



El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Eduardo Béjar ha sido el encargado de presentar en pleno esta propuesta de ley que incluye como aspectos destacados promover la simplificación administrativa o la licencia única.



Asimismo, Béjar ha expuesto que su grupo ha consensuado con el sector cinegético de Extremadura dicha modificación, por lo que ha abogado por que los grupos apoyen esta modificación normativa.



En esta línea, el diputado ha rechazado la utilización de la caza como "arma arrojadiza" para la confrontación entre partidos políticos y ha insistido en que la modificación pretende mejorar la planificación cinegética, promover la simplificación en los trámites, profesionalizar la caza y fomentar las especies.



NOVEDADES



Entre las novedades que propone el PSOE en la modificación de la norma figura la incorporación la modalidad de caza del jabalí al salto, para contribuir a la lucha contra enfermedades como la tuberculosis.



Por otra parte, la propuesta socialista incluye el deber de custodia de las personas que transiten por terrenos cinegéticos o zonas de seguridad y vayan a cazar o acompañadas de perros.



Además, también se flexibiliza la participación en cotos sociales, así como que éstos pasarán de una superficie mínima de 250 hectáreas a las 400 hectáreas.



Asimismo, se encuentra el establecimiento de la licencia única para todas las modalidades de caza y de pesca, con una bonificación especial para los menores de 25 años y cazadores federados y exenciones para mayores de 65 años con vecindad en Extremadura.



EL PSOE INSISTE EN QUE "NO HAY CAZADORES DE DERECHA O DE IZQUIERDA"



En su intervención, Eduardo Béjar ha recalcado que la caza está presente en todos los pueblos de la región, por lo que ha sostenido que "no hay cazadores de derecha o de izquierda".



Así, como ha destacado el diputado socialista, la actividad cinegética desarrolla y dinamiza el medio rural, además de coadyuvar a la conservación del medio natural y tener una especial importancia en el turismo y los servicios, por lo que ha considerado la caza como "pieza clave" en el desarrollo regional.



Cabe destacar, como ha expuesto Béjar, que la caza mueve en la región 380 millones anuales, aunque indirectamente la cifra puede alcanzar más de 400 millones de euros, por lo que Extremadura, como ha dicho, "no se puede permitir el lujo" de desaprovechar el recurso de la caza.



PODEMOS SOSTIENE QUE LA MODIFICACIÓN ES "LÓGICA"



En el turno de los grupos, la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la modificación que plantea el PSOE es "lógica", aunque ha añadido que dicho grupo se podía haber sentado con otros colectivos como los conservacionistas.



En su opinión, el verdadero reto tenía que haber sido plantear una modificación en la que hubiesen participado el sector de la caza y el conservacionista, junto a otros, al ser la caza una "actividad controvertida".



También, y sobre la propuesta de licencia única, ha dicho que Podemos no ve problema, aunque ha considerado que la cuestión relativa a la superficie mínima de un coto social es un tema en el que se debería profundizar en el periodo de comparecencias.



Finalmente, De Miguel ha apuntado que el "desprestigio" de la caza es "creciente" en los últimos tiempos, un hecho, ha dicho, que "no se puede obviar", por lo que ha abogado por que "ojalá salga una modificación de la nos podamos sentir orgullosos todos".



EL PP CRITICA EL "MALTRATO" DEL PSOE A LA CAZA



En el turno del PP, la diputada Virginia Alberdi ha aseverado que su grupo no se cree las palabras pronunciadas por Béjar, ya que, en su opinión, el PSOE viene a "resarcirse" de su "culpa" hacia el sector de la caza ante la proximidad de las elecciones.



Así, ha advertido que el PSOE ha sometido al sector de la caza a una situación de "maltrato", al tiempo que ha condenado el "radicalismo creciente" hacia este sector, también por parte de ministros del gobierno de Pedro Sánchez, quienes han pronunciado "perlas" hacia la caza.



Por ello, como ha indicado, el Grupo Parlamentario Popular se ha planteado presentar una enmienda de totalidad a la propuesta de ley del PSOE, aunque, "por responsabilidad", ha acordado intentar mejorarla en el periodo de enmiendas.



En esta línea, Alberdi ha apuntado que "no son tiempos de ambigüedades", al tiempo que ha remarcado que el PP defenderá al sector cinegético y ha instado a que "se dejen atrás" discursos "antiguos y trasnochados" hacia esta actividad.