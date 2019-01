Badajoz, Mérida y Cáceres se suman a las protestas con lema 'Ni un paso atrás'

Ep

Ciudades de Mérida, Badajoz y Cáceres se sumarán este martes, 15 de enero, a las concentraciones convocadas por colectivos feministas en todo el país bajo el lema 'Ni un paso atrás en igualdad. No Negociamos' en solidaridad con las mujeres de Andalucía y contra los postulados de VOX.



Las manifestaciones se producen el mismo día del debate de investidura del candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien previsiblemente saldrá elegido líder del Ejecutivo con los apoyos de Ciudadanos y VOX.



Estas movilizaciones tendrán lugar a partir de las 19,00 horas en diversos puntos del país, y en el caso de Extremadura, se celebrarán en la Plaza de España de Mérida, en la Plaza Mayor de Cáceres, y frente a la Delegación del Gobierno de Badajoz.



Los colectivos feministas extremeños, a través de un manifiesto conjunto, han mostrado su apoyo a estas convocatorias organizadas en Andalucía tras el "avance" de la "ultraderecha" en dicha región, lo que a su juicio "ponen en riesgo los logros" conseguidos a través de las "luchas" feministas referentes a políticas de igualdad y contra la violencia de género.



En el manifiesto, los colectivos feministas resaltan que el "mercadeo político de ultraderecha pretende eliminar las leyes que protegen a las mujeres y persiguen a los maltratadores", algo que según señalan estos colectivos, "no se puede cuestionar", porque la igualdad entre mujeres y hombres es "un principio democrático que no se puede cuestionar".



"No se puede mercadear ni negociar" con los derechos humanos y de la mujer, señala este manifiesto, que alerta de que "la derecha española está dispuesta a cambiar los derechos humanos de las mujeres por unos sillones".



Por todo ello, las organizaciones feministas instan a las mujeres de toda España a permanecer "unidas" con el fin de "tratar de parar este ataque a la igualdad y la justicia social".