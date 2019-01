C's votará en contra de los PGE por haber sido negociadas con "el pacto de la cárcel"

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura ha insistido en que su partido a nivel nacional votará "en contra" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno central por considerar que los mismos han sido negociados con "el pacto de la cárcel".



Así pues, ha criticado que dichos presupuestos estatales "se han negociado con los que quieren romper España" y con los que han "posibilitado" que Pedro Sánchez se mantenga como "inquilino en La Moncloa", en alusión a independentistas, secesionistas y parte de lo que era antes la antigua Batasuna".



"Son presupuestos generales de los que nosotros no hemos participado absolutamente. Ciudadanos se lo manifestó así al presidente del Gobierno", ha incidido Domínguez durante una rueda de prensa este lunes en la Cámara legislativa extremeña.



Al mismo tiempo, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha advertido de que será "responsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no salen adelante dichas cuentas estatales, en tanto que las mismas han iniciado su tramitación en el Congreso "sin tener el consenso previo para que esa tramitación pueda fructificar", según informa la formación naranja en una nota de prensa.



"Ha sido idea de Pedro Sánchez que entren unos PGE en el Congreso de los Diputados sin tener el consenso previo para que esa tramitación parlamentaria pueda fructificar y va a ser su responsabilidad que lógicamente no salgan adelante en 2019", ha apuntado en alusión a Pedro Sánchez.