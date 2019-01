UGT Extremadura espera un 2019 "complicado" por la llegada de elecciones

Ep



El sindicato UGT Extremadura espera un 2019 "complicado" por la llegada de las elecciones municipales y autonómicas y porque hay "muchos temas abiertos desde el punto de vista sindical" donde se marcan como prioridad "el empleo y la negociación colectiva".



Así lo ha apuntado la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, añadiendo que, con la llegada de las elecciones, "muchos temas van a marcar la senda política sindical de muchos partidos políticos y de los sindicatos".



Respecto al empleo, Patro Sánchez ha señalado que el empleo en Extremadura finalizó el año pasado con 9.842 parados menos en los últimos 12 meses, lo que supone un 8,84 por ciento menos, mientras que en los dos últimos meses del año había bajado el paro más en las mujeres y aunque "este dato podía parecer bueno, se sigue con un empleo bastante precario, de baja calidad".



Ha apuntado también que de los contratos indefinidos que se hicieron solo 4,05 por ciento eran definidos y el resto contratos parciales, temporales y en la mayoría de los casos son de una semana, 15 días o de una semana y con este tipo de contratación "es difícil que se tenga una cuota de empleo aceptable".



Asimismo, ha indicado que esto "no va a cambiar hasta que no se reviertan aspectos muy lesivos de la reforma laboral del 2012" y que tienen "esperanzas" en los proyectos empresariales que se han anunciado a finales de 2018 en Extremadura como la azucarera, el complejo de ocio en la Siberia y las diferentes plantas fotovoltaicas.



Además, Sánchez ha dejado claro que en estos temas lo que les importa es que para su construcción se van a traer a muchos trabajadores a ese centro y que tratarán de que "las condiciones de los trabajadores sean las que tienen que ser y que dependan de convenios sectoriales y no de convenios de empresas para que las condiciones de esos trabajadores sean las más dignas".



También ha reclamado un plan de empleo especial en la comunidad para atender a la mujeres, a los mayores de 52 años, a los parados de larga duración y también que "universalización" del contrato relevo para que se produzca en todos los sectores y no solo en la industria manufacturera.

Se ampliará....