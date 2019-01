Tres de los diez detenidos en operación antidroga en Extremadura entran en prisión

Tres de los diez detenidos la pasada semana en una operación antidroga desarrollada en Miajadas, Casar de Miajadas y Villanueva de la Serena ya han ingresado en prisión, mientras que los siete restantes se encuentran en libertad con cargos.



Así lo ha decretado el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Trujillo (Cáceres), después de que los diez detenidos pasarán a disposición judicial este pasado sábado.



No obstante, ahora la Guardia Civil no descarta más detenciones en el marco de esta operación, que ha denominado 'Casargordo', desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres y al Equipo ROCA de la Compañía de Trujillo.



Esta operación ha sido fruto de una "laboriosa investigación" de varios meses que culminó el pasado día 10 de enero con el desmantelamiento de un clan familiar dedicado a la venta de drogas en la comarca cacereña de Trujillo-Miajadas, donde realizaron diez registros domiciliarios simultáneos, en los que detuvieron a diez personas y se incautaron de gran cantidad de drogas, armas y dinero.



En el marco de la investigación, los agentes pudieron confirmar la existencia de un clan familiar dedicado al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en esta comarca cacereña, y lograron además establecer conexiones entre el principal investigado y jefe de la organización, con otros miembros del clan familiar, quienes tenían "perfectamente definidos sus diferentes roles dentro de la organización criminal".



Así, entre los detenidos se encuentran testaferros, cultivadores y distribuidores, y además, algunos familiares del cabecilla se dedicaban al tráfico de la droga desde sus propios domicilios, y cuando se encontraban desabastecidos contactaban con él para nuevos abastecimientos.



ENRIQUECIMIENTO DEL CABECILLA



Según explica la Guardia Civil en una nota de prensa, el principal investigado usaba para desplazarse vehículos de alta gama, que presuntamente compraba con lo obtenido por la venta de drogas, y ponía a nombre de terceros, con lo que de esta forma "evitaba ser relacionado e identificado".



Además, el cabecilla llevaba a cabo una "rápida inversión" del dinero ganado en la compra de electrodomésticos, terminales de telefonía móvil y joyas de gran valor, detalla la Benemérita, que señala que durante 2018, este hombre invirtió en la compra de vehículos de alta gama una suma aproximada de 163.000 euros.



También invertía en artículos de joyería, especialmente en oro, de tal forma que la Guardia Civil ha intervenido numerosos documentos sobre "cuantiosos gastos" en joyería que abonaba en efectivo, y además, solía depositar grandes sumas de dinero en el domicilio de otro familiar, quien no se encontraba relacionado con el tráfico de estupefacientes, una medida "muy común entre las organizaciones de narcotraficantes", apostilla.



En el registro domiciliario de esa persona, la Guardia Civil consiguió localizar más de 95.000 euros en efectivo, dentro de una maleta, distribuidos en billetes de diverso valor.



Explica la Guardia Civil que para no levantar sospechas, las viviendas situadas en la localidad de Casar de Miajadas, que actuaban como "centro neurálgico de las operaciones de la organización", se encontraban conectadas ilícitamente a la red eléctrica, de manera que el consumo masivo de electricidad que necesitaban las plantaciones de marihuana no se reflejaba a los moradores de las viviendas.



De hecho, según datos oficiales, el consumo establecido medio para esa zona de casas, era "muy superior al de la totalidad de la población", ya que se calcula que solo entre las viviendas objeto de registro, se concentraba cerca del 70 por ciento del consumo eléctrico del total de la población, y suponían un gasto mensual en electricidad superior a los 120.000 euros.

EFECTOS INTERVENIDOS



Durante la operación, desarrollada el pasado jueves, 10 de enero, la Guardia Civil intervino 22 kilogramos de marihuana preparadas para su distribución; 1.400 plantas repartidas en tres plantaciones de interior; 240 dosis de cocaína en formato dispuesto para su venta; 2 gramos de hachís en formato dispuesto para su venta, así como 500 gramos de sustancias de corte.



También se incautaron de efectos y medios necesarios para las plantaciones por valor de 35.000 euros; tres básculas de precisión; diez armas largas, la mayor parte de ellas sustraídas por la organización en la provincia de Badajoz; dos armas blancas; 115 cartuchos de postas; 105 cartuchos de arma corta y un chaleco antibalas.



Entre los efectos intervenidos se encuentran además 950 gramos de oro con un valor aproximado de 35.000 euros; 96.000 euros en efectivo; doce terminales de telefonía móvil; cinco vehículos de alta gama, así como cuadriciclos y 2 motocicletas de alta gama.



Finalmente, señala la Guardia Civil que la "complejidad y dimensión" de la fase de explotación precisó de la actuación conjunta de unidades especializadas de la Guardia Civil como la Unidad Especial de Intervención (UEI), Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Madrid y Sevilla, Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC), de las Comandancias de Cáceres y Badajoz, así como de la Unidad de Helicópteros (UHEL), el Servicio Cinológico Central y de la Comandancia de Badajoz, personal de los Puestos de las Compañías Territoriales de Cáceres, Trujillo y Villanueva de la Serena.



También han participado efectivos del Núcleo de Destinos y la Intervención de Armas y Explosivos, ambos de Cáceres, así como refuerzos del Grupo de Información y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Cáceres, y el Equipo ROCA de la Compañía de Valencia de Alcántara.