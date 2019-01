Podemos ve "tomadura de pelo" la reunión entre Ábalos y Vara para abordar situación tren

Ep.

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha considerado que la reunión que este pasado jueves mantuvieron el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para abordar la situación del tren ha sido una "tomadura de pelo".

"Yo no he visto nada positivo que se haya derivado de esta reunión. Seguimos pagando al año 4 millones de euros por un tren que es absolutamente impresentable y nos deja en evidencia en todo el país. El material rodante que se prometió para este año pasado tampoco se ha hecho y el presupuesto en infraestructuras para Extremadura no se ejecuta", ha criticado.

De esta forma, en declaraciones a los medios, Jaén ha indicado que no sabe qué hace Vara reunido con Ábalos "si no es para mandarle lo más lejos posible" y exigir que se tenga "cuanto antes a alguien responsable al frente", a lo que añadido tanto el ministro como el presidente autonómico son "más patriotas de partido de que de Extremadura y así es imposible avanzar".

VALDECAÑAS

En otro de orden de asuntos y preguntado por el informe de la Estación Biológica de Doñana sobre el proyecto de Valdecañas, Jaén ha indicado con el mismo se ve "otra vez la política de pelotazos" y de "pactos por arriba", aunque "al final le pasan la factura de la fiesta que se han pegado allí arriba a la gente normal".

"Que quieren hacerle pagar a los extremeños por un derribo de una construcción que cuando se hizo y se autorizó sabían que era ilegal, los extremeños no pueden pagar la factura de quienes hicieron aquello sabiendo que era ilegal", ha aseverado.

Álvaro Jaén ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios momentos antes de asistir a la toma de posesión del rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo.