Vara subraya que 375 millones en licitaciones en tren extremeño es "el pago de una deuda"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que la licitación de 375 millones de euros en infraestructuras ferroviarias en la región trasladada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una reunión mantenida entre ambos este pasado jueves en Madrid "no es ningún regalo, sino es el pago de una deuda".



Asimismo, tras incidir en que dicho montante de millones supone "la licitación más grande que ha habido nunca en la historia ferroviaria" de Extremadura, y en que desde la comunidad estarán "muy vigilantes de que efectivamente se liciten en los próximos meses", ha destacado que los 375 millones en cuestión "permiten terminar la obra civil en el tramo Badajoz-Plasencia y electrificarla (la vía)".



En declaraciones a los medios este viernes en Mérida, el presidente de la Junta ha añadido también dicha partida de 375 millones "no" está vinculada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, toda vez que "Renfe y ADIF son empresas que funcionan con unas cuentas propias".



No obstante, ha añadido que Extremadura necesita "concreción" sobre "qué y cuándo" se articulará dicho montante, algo sobre lo que según ha dicho hablarán los presidentes de Renfe y ADIF el próximo 21 de enero, cuando estos asistirán --ha indicado-- a la reunión del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura.



En este punto, ha defendido que él cree que "a lo hecho pecho", y que "esto (la situación del ferrocarril en Extremadura) se resuelve con dinero".



"Y la única manera de poder cambiar las cosas es con dinero, con presupuesto y con ejecución de inversiones y con compra de trenes, y eso es de lo que se trata", ha recalcado sobre una reunión con Ábalos en la que "era muy importante que el Gobierno se comprometiera formalmente" con él en tanto que "representante" de Extremadura "a incluir en el Presupuesto (del Estado) de este año una partida que permita que podamos decir el año que viene que las obras se han terminado en el tramo comprometido de Badajoz a Plasencia", ha indicado.



En este sentido, ha destacado que la comunidad debe estar "ahora muy pendiente" de que las licitaciones por importe de 375 millones en el tren extremeño avanzadas por Ábalos "sea así"; al tiempo que ha señalado que abogado también por "exigir que Renfe siga con las medidas" para que "los hechos del día 1 (de enero) no se vuelvan a repetir ya nunca más", así como para que la "línea de disminución de incidencias" en el ferrocarril en la comunidad del último trimestre del pasado año "siga en los próximos meses" hasta que se pueda "hacer pasar a un mal sueño, a un mal recuerdo lo ocurrido tanto en junio como el 1 de enero".



PLAZOS



Finalmente, sobre plazos concretos de la línea ferroviaria en Extremadura, el jefe del Ejecutivo regional ha dicho que "eso no lo han modificado" y "eso tiene que ser una realidad". "Y para eso dentro de los 375 millones tiene que estar la inversión en subestaciones y en catenarias que incorpore la electrificación de las líneas para una vez que esté terminado", ha aseverado.



En este sentido, ha recordado que "el compromiso era que para finales de este año las obras estuvieran terminadas y a lo largo del año que viene se electrificara".



"Luego habrá unos meses de la Agencia de Seguridad que tenga que hacer para las pruebas, pero en cualquier caso estos 375 millones permiten terminar la obra civil en el tramo Badajoz-Plasencia y electrificarla, que es de lo que se trataba", ha concluido.