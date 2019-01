Extremadura podría alcanzar el pico epidémico de la gripe a mediados de enero

Ep.



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha calculado que Extremadura podría alcanzar el pico epidémico de la gripe a mediados de este mes de enero.



A preguntas de los periodistas por este asunto en una rueda de prensa en Badajoz, Vergeles ha concretado que "de momento no" se ha alcanzado "ni siquiera" el umbral epidemiológico para considerar que la gripe está en umbral epidémico.



"Pero yo creo que no tardaremos mucho con las heladas que se ven en los coches, yo calculo que entre mediados de mes y finales de mes se dará el pico epdémico de la gripe en Extremadura", ha señalado no obstante, a la vez que ha matizado que ya se está dando en otras comunidades autónomas, según les han trasladado desde el Instituto de Salud Carlos III.



Por ello, ha calculado que en Extremadura "no tardará en darlo" y, aunque ha reconocido que hay un aumento del número de catarros de vías altas, ha agregado que "todavía" en los casos declarados de gripe "no se ha dado el pico" para que se pueda considerar como "epidémico".



José María Vergeles ha hecho estas declaraciones en la presentación del proyecto de reforma y ampliación de la Residencia de Mayores La Granadilla de Badajoz.