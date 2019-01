Monago sostiene que "la izquierda no le va a dar la espalda" a Sánchez en los PGE

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha sostenido que "la izquierda no le va a dar la espalda" al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque "perro no come carne de perro".

Así, Monago ha considerado que "todo el mundo tiene que marcar sus posiciones" pero se ha mostrado "convencido" de que ni la "izquierda nacionalista" ni la "extrema izquierda" le van "a dar la espalda" a Sánchez, ya que "le dieron los votos para que fuera presidente, sería un contrasentido".

"Yo no me imagino a los de Esquerra dando la espalda al señor Sánchez", ha aseverado el presidente de los 'populares' extremeños a preguntas de los medios tras el anuncio de Pedro Sánchez de que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de este año.

Así, en su opinión, "es todo pura pose", a lo que ha añadido que entiende que cuando un presidente del Gobierno presenta al Consejo de Ministros unos presupuestos es porque "tiene garantizado el apoyo".

"Ahora, que habrá mucha pose y que habrá mucho teatro, por supuesto, pero estoy convencido de que lo tendrá (el apoyo), de la extrema izquierda de este país y de los nacionalistas", ha remarcado.