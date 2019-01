Podemos valora "en negativo" las cifras de diciembre y cree que los planes no funcionan

Ep



El diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura, Daniel Hierro, ha calificado este jueves las cifras del paro relativas al mes de diciembre como "negativas", al tiempo que ha destacado que las políticas de empleo desarrolladas por la Junta de Extremadura "no funcionan".



Así lo ha afirmado Hierro en una rueda de prensa celebrada este jueves, en Mérida, donde ha destacado que con las cifras de diciembre, que sitúan a la región en 101.543 desempleados, "se cumplen los pronósticos y se continúa con la dinámica precaria y temporal de los últimos meses", ha señalado.



De este modo, ha remarcado que aunque diciembre "suele ser un mes positivo" para la creación de empleo en el sector servicios, este año según Hierro, "se observan novedades con una temporalidad en los contratos del 97 por ciento", algo que según ha dicho, "viene a confirmar que las políticas de empleo de la Junta de Extremadura no funcionan", ha concretado.



En este sentido, el diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura ha recordado que una de las políticas de la Junta para "estabilizar" el empleo consiste en ofrecer ayudas a la conversión o creación de contratos indefinidos, un "esfuerzo" que según Hierro está siendo un "fracaso porque los empresarios no apuestan por ello y la tasa de temporalidad aumenta", ha indicado.



Así, el diputado ha insistido en la "necesidad" de poner en marcha el Proyecto Integral de Empleo de Podemos con el que según Hierro, "se generarían 15.000 puestos de trabajo" en la región, se "reforzarían" los servicios públicos básicos y se "consolidarían" las PYMES y autónomos.



Por último, Hierro ha remarcado que Extremadura "tiene riqueza" que puede contribuir de forma "significativa a reducir" el paro y crear empleo "de calidad", al tiempo que ha señalado que la Junta "prefiere optar por soluciones cortoplacistas" con proyectos como los "casinos" de Castilblanco, algo que según Hierro "es humo y se aleja de la realidad", ha concluido.