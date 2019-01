Cs cree que, aún con datos positivos, la situación del empleo "no tiene futuro"

Ep

La portavoz del grupo Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha destacado este jueves, que los datos del paro en la comunidad en diciembre, que se han publicado este jueves, son "objetivamente positivos", al tiempo que ha destacado en todo caso que la situación del empleo en la región "no tiene salida ni futuro".



De esta forma, Domínguez ha explicado en una rueda de prensa celebrada este jueves, en Mérida, que aunque el desempleo ha descendido en diciembre en 2.527 personas en comparación con noviembre, los contratos registrados se ubican en el sector servicios y son de carácter "precario y estacional", ha destacado.



Asimismo, ha señalado que aunque hay una "tendencia estructural" a que los datos del paro sean "positivos" en Extremadura, "no hay que ser autocomplacientes", al tiempo que ha criticado la "falta" de un plan estructural de empleo en la región que determine las líneas de la economía en un futuro.



En este sentido, Domínguez ha calificado como "penoso" el hecho de que Vara "venda como salvación al empleo" y al final de un ciclo político, un proyecto como el parque de ocio y los casinos de Castilblanco, ha afirmado.



Por otro lado, Domínguez ha destacado que el paro juvenil "sigue estancado" de tal forma que, según ha dicho, "los jóvenes extremeños van a tener que seguir saliendo fuera a buscar trabajo", al tiempo que ha destacado que la región sigue teniendo un paro femenino "muy superior a la media nacional", dos datos que para Domínguez "emborronan las buenas cifras sobre el paro extremeño", ha concretado.



Por último, la portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos ha resaltado que "cruzará los dedos" para que los datos del paro "no sean todo lo malos que se auguran" ya que, según ha dicho, "no hay grandes infraestructuras de futuro a medio o largo plazo en la región", ha concluido.