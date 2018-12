Autorización extraordinaria para 19 fiestas de nochevieja en Extremadura

Los establecimientos autorizados son, en la provincia de Badajoz, el pabellón polideportivo de Almendral, con un aforo de 300 personas; en Badajoz capital en el Centro comercial las Vaguadas (300 personas), Complejo Alcántara (780), restaurante Puerta Vaguadas (300), Hotel Río (1.224), Salones Murano (1.443) y el Club de Campo Casino de Badajoz (500).



En Mérida hay autorizadas otras dos fiestas, en la Plaza de Toros, 450 personas, y el bar Alhambra (100 personas), así como el pabellón multiusos de Monesterio (1.810), el Círculo Segedano de Zafra, para 499 personas, y la Piscina municipal de Usagre (365).



En la provincia de Cáceres, se ha permitido en el Camping Las Cañadas de Baños de Montemayor (100 personas), en Cáceres capital en el Palacio de los Golfines (350), en el Club de Tenis Cabezarrubia (300), y en el Círculo de la Concordia (250).



También en el Pabellón Municipal de Casatejada (300), en el Hotel Sinagoga de Hervás (99), La Tentazione de Plasencia (459) y el restaurante Tuareg de Valdesalor (500).



La autorización responde a lo estipulado en la Orden de 26 de noviembre de 1999 por la que se establece el procedimiento de concesión de autorización con carácter extraordinario para la celebración de espectáculos y actividades recreativas, en aras a mejorar la transparencia en los procedimientos de concesión de autorizaciones.



El listado se puede consultar online, a través de la web de la Junta de Extremadura, en http://juntaex.es/con03/direccion-general-de-emergencias-y-proteccion-civil.



De esta manera, la ciudadanía extremeña puede consultar si el cotillón al que van a asistir reúne todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable. Los establecimientos que no varíen el objeto de su licencia municipal podrán realizar cotillones de Nochevieja sin pedir documentación adicional.



RECOMENDACIONES



La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) recomienda tener precaución con la celebración de las "macrofiestas" de nochevieja, ante lo cual ha señalado que asistir a una fiesta no autorizada conlleva riesgos, que abarcan desde la deficiente prestación en los servicios contratados, hasta peligros de seguridad para los asistentes.



Asimismo, ha señalado que las "macrofiestas" están reguladas en la región, en la Orden de 26 de noviembre de 1999, por la que se regula el procedimiento de concesión de autorización con carácter extraordinario para la celebración de espectáculos y actividades recreativas, singulares o excepcionales, no reglamentadas.



Por ello, han apuntado que hay que diferenciar entre los locales de copas, discotecas u hoteles, que tienen su licencia de apertura y que el único requisito a cumplir es no sobrepasar el aforo.



Por otro lado las macrofiestas, que las puede organizar cualquier persona física o jurídica, en un local alquilado, recinto deportivo o en una carpa, deben tener la correspondiente autorización de la Dirección General Administración Local, Justicia e Interior del Gobierno de Extremadura.



Asimismo, se debe exigir que la fiesta tenga la autorización, que tenga suscritos los seguros de incendio y de responsabilidad civil, saber cuál es el aforo previsto para la fiesta y conocer qué conceptos están incluidos en el precio de la entrada, es decir si es barra libre o no, cotillón, si tiene guardarropa y horario de cierre.



Todos estos datos "deben constar en la publicidad, con el fin de lograr una mayor seguridad en las fiestas", y en caso contrario exigirlo en la entrada, "para estar seguros de que cumple con las condiciones de seguridad y conocer las condiciones del evento".



Asimismo, han indicado que en el caso de que existiera algún problema, "es condición sine qua non conservar la entrada y la publicidad" ya que en estos casos, "el contrato es la entrada y las cláusulas contractuales lo que venga recogido en la publicidad".



Por su parte, los organizadores deberán de tener a disposición del usuario hojas de reclamaciones, si hay algún problema se podrá solicitar para dejar constancia de la reclamación y aunque en el encabezamiento de la hoja de reclamaciones figure una única persona física, puede hacer constar el nombre y DNI de todos las personas que tengan la misma pretensión.