Vara considera que el PP "se equivoca en las estrategias" que mantiene actualmente

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este viernes que el PP "se equivoca en la estrategias" que está manteniendo en la actualidad, tras lo que ha vaticinado que "como sigan por ese camino, se los van a comer Vox y Ciudadanos".



"Me parece que se equivoca" al "abandonar el espacio donde está la mayor parte de los ciudadanos, que es la gente moderada de este país", ya que a según ha señalado Vara, "son los que deciden las elecciones y los que finalmente dan las mayorías, es un absoluto error".



De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este viernes en Mérida, tras las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, en las que asegurabaque el gobierno en Andalucía "va a ser un preámbulo de lo que va a pasar en las elecciones autonómicas y municipales" del próximo mes de mayo.



Una forma de actuar con la que, a juicio de Vara, en el PP "están pretendiendo disminuirse en el conjunto, y van a acabarlo consiguiendo", tras lo que señalado que "si no, al tiempo, va a conseguir disminuir tanto que van a acabar desapareciendo como sigan por este camino", ha dicho.



Ha añadido que al PP "se los van a comer VOX y Ciudadanos", como no sean conscientes de que su enemigo no somos los demás, creo que se equivocan claramente en las estrategias", ha destacado.



PACTO EN ANDALUCÍA



Así, y a preguntas sobre la situación en Andalucía tras el pacto alcanzado entre PP y Ciudadanos para gobernar la comunidad, Fernández Vara ha señalado que "aunque no me guste lo que está ocurriendo, tengo que respetarlo", ha dicho.



"Ha habido unas elecciones, de esas elecciones han salido unos resultados, y de esos resultados ha salido una Mesa del Parlamento", ha señalado el presidente extremeño, quien ha apuntado que no tiene "nada más que decir" sobre ese asunto.



Respecto a si esta situación podría darse en Andalucía tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019, el presidente extremeño ha respondido que "lo que hay que hacer es trabajar" y "pensar en los problemas de las personas, y no en los problemas de los políticos



"Si la gente cuando te ve sabe que este que está aquí está trabajando por ellos y para ellos, te podrá votar o no votar", ha señalado Vara, quien ha avanzado que no va "a estar en este juego de regate corto, en el que parece como si lo único que importara son las declaraciones", cuando "aquí, lo único que importan son los hechos".



En ese sentido, Vara ha señalado que en el caso de Extremadura "los hechos son tozudos", ya que la región está "mejor que hace cuatro años", tras lo que ha considerado que se está "en el camino adecuado, y hay que seguir por ese camino, porque es el camino acertado".



En cualquier caso, el presidente extremeño ha admitido que "todo influye", aunque "nosotros en los asuntos que tienen que ver con Cataluña hemos tenido una posición siempre muy firme e inalterable", y ha aseverado que "todo el mundo en este país" sabe que él está "en la defensa de la unidad de España, en la defensa de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y en la defensa de que esta gran nacional es indisoluble e indivisible".



Y a partir de ahí, ha dicho, "cada ciudadano decidirá lo que crea oportuno", ha concluido el presidente extremeño.