Podemos reclama a la Junta tiene que abra la mano sobre sus enmiendas relativas a empleo

La presidenta de Grupo Podemos en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, ha incidido en que la Junta, en tanto que el PSOE no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara regional, "tiene que ceder" y que "abrir la mano" ante propuestas de la formación 'morada' como las relacionadas con su proyecto integral de empleo que viene defendiendo.



Tras subrayar que Podemos "no debe nada a nadie" y que ofrece propuesta de políticas "para la gente" y "no para ganar elecciones", Irene de Miguel ha advertido de con las enmiendas de su grupo "la pelota está en el tejado", y ha añadido que la "responsabilidad" de sacar adelante los Presupuestos regionales (PGEx) para 2019 es de la Administración autonómica.



De este modo, a través de 174 enmiendas parciales, Podemos pretende introducir en los PGEx 2019 la "parte" del proyecto integral de empleo que viene planteando la formación, con el objetivo de ese modo de "acabar con las mismas políticas" que han llevado a Extremadura a ser "campeones" en paro y al "exilio" de ciudadanos.



Con ello, De Miguel ha subrayado que su grupo busca a través de sus enmiendas, entre otros objetivos, crear empleo "de calidad" y de "futuro" en la comunidad, además de "frenar" la despoblación.



Como propuestas concretas, ha citado las encaminadas a "comenzar" con la segunda fase del nuevo hospital de Cáceres y con la primera del nuevo hospital Don Benito/Villanueva; además de otras para impulsar el Centro de Alta Resolución de Jerez de los Caballeros, y para la construcción de unidades de unidades educativas de cero a tres años.



También propone Podemos enmiendas, entre otras, para lograr la incorporación de los interinos docentes en Extremadura el día 1 de septiembre, justo al inicio del curso educativo; para la homologación salarial del profesorado universitario; para el aumento presupuestario encaminado a la lucha contra plagas en materia de sanidad vegetal; para "blindar" la Renta Básica; y para mejorar la situación de la comunidad en materia de Dependencia (por valor de unos 15 millones de euros).



De igual manera, plantea enmiendas para articular un Plan de Empleo Verde y Rural (de 34 millones de euros); para hacer "efectiva" la recién aprobada Ley de Memoria Histórica de Extremadura; y para promocionar sectores como el de la aceituna de mesa en el exterior y apoyar también al del corcho.