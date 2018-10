Podemos cree que Ábalos ningunea la movilización por un tren "digno" para Extremadura

La diputada de Podemos en la Asamblea de Extremadura, Jara Romero,. considera "una falta de respeto" hacia todos los ciudadanos de la región que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "ningunee la movilización por un tren digno" para la comunidad.

Asimismo, Romero ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como representante de Extremadura, que requiera "unas disculpas públicas" porque "nunca ningún otro ministro de Fomento, ni siquiera los del PP, ha despreciado tanto al pueblo extremeño como lo ha hecho Ábalos".

La diputada, Jara Romero, ha exigido una "rectificación pública" al responsable de Fomento que, ha dicho literalmente, en referencia a esta movilización, "que no hay que darle importancia a quien no se la merece porque al final unos dicen multitudes reclaman no sé qué, pero yo sólo sumo 10 ó 12 personas".

Para Romero, estas manifestaciones son "una absoluta falta de respeto a los extremeños y extremeñas que sufren las continuas incidencias y averías que se producen día sí y día también", pero es "además una falta de respeto a las plataformas y colectivos sociales y a toda la ciudadanía que lleva movilizada tres años reclamando un Tren Digno".

"También es -ha dicho Romero- es una falta de respeto hacia las instituciones extremeñas que se han sumado a esa reivindicación, y en definitiva supone un absoluto desprecio a todo el pueblo extremeño".

La diputada de Podemos considera que "ya no sólo el PSOE de Extremadura ningunea a los movimientos sociales", sino que hoy "el ministro Ábalos, el mismo que no sabe lo que es un tren digno, se ha permitido el lujo de despreciar al pueblo extremeño, el mismo que ha conseguido que las reivindicaciones se escuchen más allá de la región".

Romero, ante estas manifestaciones, ha exigido además al presidente Vara que, como representante de todos los extremeños y extremeñas, se dirija de "inmediato" al ministro de Fomento para expresarle su "repulsa" ante estas "declaraciones" y para requerirle "unas disculpas públicas".