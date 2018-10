El jefe de la Policía Nacional en Extremadura trabajará en la seguridad ciudadana

Ep

El nuevo jefe de la Policía Nacional en Extremadura, José Manuel Merino, el primer pacense en llegar a este cargo, ha resaltado que durante el ejercicio de su función hará hincapié en la seguridad ciudadana, "principal objetivo" de los ciudadanos extremeños en relación al cual ha abogado por "conseguir entre todos las mayores cotas de seguridad" para la región.



Una región "segura" y "con un alto grado de eficacia, pero con algún déficit importante de personal en determinadas plantillas", ha destacado Merino, que ha recordado que, durante este año, la Jefatura Superior de Policía de Extremadura "ha conseguido disminuir nuevamente" el total de infracciones penales y aumentar el número de detenidos.



"Pondré mis cinco sentidos en intentar alcanzar la mayor cuota de eficacia en la lucha contra la delincuencia y dedicaré mis mayores energías a la prevención como forma de garantizar una mayor seguridad, dando protección permanente a las víctimas, incidiendo de manera muy notable en las de violencia de género", ha precisado para citar otros objetivos como mejorar la lucha contra la "pequeña" delincuencia, disminuir los tiempos de respuesta policial y prestar servicios "cercanos y de calidad", así como promover la colaboración con los distintos colectivos ciudadanos.



SERVICIO POLICIAL COMO SERVICIO PÚBLICO



Durante su intervención en el acto de toma de posesión desarrollado en la tarde de este martes, día 30, en la Delegación del Gobierno en Badajoz, Merino ha destacado que el ejercicio de su cargo "girará sobre la idea del servicio policial como servicio público", así como en la "más estricta ética en todas las actuaciones" y "teniendo presente" en sus decisiones y actos valores como la responsabilidad, la integridad, la disciplina y el trabajo en equipo.



Del mismo modo, ha afirmado que, junto el equipo profesional en el que se integrará y que conoce, lograrán "alcanzar la meta", que consiste en "conseguir los objetivos generales" señalados en el Plan estratégico de la Dirección General de la Policía: "lucha contra el terrorismo en todas sus manifestaciones, lucha contra la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia, lucha contra la violencia contra las mujeres y contra los delitos de odio y lucha contra la inmigración irregular y la trata de seres humanos".



José Manuel Merino, que ha mostrado su agradecimiento a la Dirección General de la Policía por la confianza que ha depositado en él para desempeñar este "importante" puesto de trabajo que asume como un "reto profesional lleno de dificultades pero también de inquietudes y muchas emociones", ha asegurado que, tras su "nueva meta", hay "años" de experiencia "fundamentalmente" operativa, recorridos académicos y actualizaciones en el mundo actual.



"Es un orgullo ser el primer pacense en llegar a este puesto y así poder continuar el legado el primer extremeño jefe superior de Extremadura, mi querido amigo Eusebio Escribano, culmino aquí y ahora en mi casa, en mi tierra, entre mis amigos, un deseo que está latente desde que comencé en el año 79 mi andadura policial", ha reconocido, así como que juega "con la gran ventaja de conocer perfectamente el terreno y la problemática policial de la región", lo cual "sin duda facilitará la consecución de los objetivos".



EXIGENCIA, DEDICACIÓN Y RESPONSABILIDAD



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha presidido este acto en el que ha destacado que José Manuel Merino ha desarrollado casi toda su trayectoria profesional en Extremadura y en Badajoz, ocupando diferentes puestos de responsabilidad en la comisaría provincial de Badajoz, además de haber sido sido jefe de la comisaría conjunta Caya-Elvas o haber ascendido a comisario principal en 2018, siendo su última responsabilidad jefe regional de Operaciones.



Licenciado en Derecho con un Máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública, ha continuado, Merino ha recibido numerosas condecoraciones entre las que destacan la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo, cuatro cruces al Mérito Policial con Distintivo Blanco y la Orden de Isabel la Católica, entre otras.



"Merino, sabes que con este nuevo trabajo se va a incrementar la exigencia, la dedicación y la responsabilidad que has de asumir; exigencia que también viene motivada por el excelente trabajo que han realizado tus antecesores", le ha trasladado, para matizar que "no" tiene "la menor duda" de que va a dedicar todo su "esfuerzo y capacidad para continuar y mejorar esa labor que el Cuerpo de la Policía Nacional viene desarrollando en Extremadura en los últimos años".



También ha resaltado de Merino que le "consta" que en "muchas" de sus actuaciones o decisiones como policía ha "tenido en cuenta" a las personas y ha sabido "ponderar la responsabilidad profesional y el trato exquisito y generoso con los ciudadanos", una "conjunción entre profesionalidad y humanidad" que le "emociona" de su nombramiento y ante lo cual ha aseverado que "juntos" pueden "avanzar" en que la región "sea cada vez más segura y más humana" y, en concreto, en materia de violencia de género o de los delitos contra la libertad sexual.



"LLEGAR A LO MÁS ALTO"



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, o la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, han sido algunas de las autoridades que han asistido a este acto que ha cerrado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha destacado por su parte que conoce a Merino desde hace 30 años y le ha felicitado resaltando con "orgullo" que alguien que "se ha pasado la vida aquí haya logrado llegar a lo más alto aquí".



El jefe del Ejecutivo autonómico ha apostillado que la seguridad es hoy en día un "valor como pocos otros" y que en Extremadura se tienen "valores como pocos otros" y, mientras "en algunos sitios están a la bronca todos los días", cuenta con "mucha estabilidad política" aunque con "diferencias", "paz social", capacidad de negociación y diálogo y seguridad ciudadana, "elementos claves en el siglo XXI".



Así, ha dicho que se trata de aspectos en los que "pueden aportar" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "al servicio también de una Administración de Justicia", acerca de la cual ha defendido que "hoy más que nunca" se necesita "levantar la voz para que se sienta independiente, no solo que lo sea" cuando "todavía hay gente que pone en duda la capacidad que tiene un país de perfeccionar su democracia a través de la separación de poderes".



Finalmente, Vara ha animado a Merino a que "disfrute" con su trabajo y contribuya con el mismo a mejorar la sociedad y ha querido dedicar unas palabras de recuerdo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ejercen su trabajo "rodeados de hostilidad hoy en algunas partes de España".