UE otorga "autorización especial" para usar camalote extraído del Guadiana como biomasa

La Unión Europea ha concedido una "autorización especial" para que las empresas interesadas puedan utilizar el camalote extraído del río Guadiana para la generación de energía como biomasa, según ha anunciado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.



A preguntas de los periodistas sobre el tema, la delegada ha explicado que "vender plantas invasoras" u "obtener una rentabilidad" de especies consideradas invasoras en general "está prohibido" y ha precisado que, desde que se declaró el camalote como planta invasora, "no se puede vender".



No obstante, ha matizado, se ha solicitado "una autorización especial" a la Unión Europea, que "lo ha concedido en este caso", para que determinadas empresas puedan utilizar el camalote ya extraído del río en su propia generación de energía como biomasa.



Así, García Seco ha hecho hincapié en que cuando se licite esa "posibilidad de utilización", "todavía no" ha salido a concurso según ha avanzado, se le va a poner un "valor estimativo de concurso de licitación", que "es el que se puede estimar que pueda tener como producción de biomasa", pero que en todo caso "no permite que sea comercializada".



"Es decir, la empresa lo extrae y lo utiliza en su propia instalación como biomasa pero no puede ser objeto de comercio que es lo que prohíbe específicamente la Unión Europa", ha insistido, para agregar que se trata de "una autorización" y "una forma extraordinarias de darle un uso a esa cantidad de material que ya se ha extraído, pero que no puede ser objeto de un rendimiento económico".



Yolanda García Seco ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que ha informado de la reunión de coordinación del Plan de Vialidad Invernal 2018-2019 celebrada este martes, día 30, en la Delegación del Gobierno.