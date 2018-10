La tasa de pobreza en Extremadura, motivo de disputa en el Pleno de la Asamblea

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha resaltado este viernes el aumento del producto per cápita, la bajada del desempleo y el aumento del número de personas ocupadas que se ha producido en los últimos tres años en la Comunidad Autónoma.

“Extremadura tiene hoy 1.200 euros más de producto per cápita que hace tres años, 1.200 euros más por extremeño, 40.000 parados menos, 35.000 ocupados más, 37.000 parados menos de larga duración y tres puntos menos de paro juvenil”, ha explicado el jefe del Ejecutivo regional en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, a preguntas del Grupo Parlamentario Popular sobre el informe AROPE, que mide la tasa de pobreza y riesgo de exclusión social.

Así pues, el máximo mandatario extremeño ha señalado que es preciso "continuar trabajando y luchando no solo para conseguir que la tasa de pobreza en Extremadura baje, sino para que nuestro comparativo con el resto de comunidades autónomas suba", tal y como informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

De este modo, Fernández Vara ha considerado que los próximos Presupuestos Generales del Estados representan "una oportunidad" en tanto en cuanto contemplan una subida de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Igualmente, el presidente extremeño ha recordado que la tasa de paro "era superior" en la pasada legislatura, por lo que ha lamentado las medidas que entonces se tomaron y que tenían que ver, entre otras cuestiones, con la eliminación de las ayudas para la adquisición de libros de texto.

MONAGO: VARA ES UN "POLÍTICO POBRISTA"

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha recordado que Vara llegó a la Presidencia de la Junta prometiendo que iba "a cuadrar las cuentas sin descuadrar la vida de la gente", y sin embargo en la actualidad Extremadura tiene "una tasa de pobreza superior a diez puntos a la que se encontró en 2015 y de 20 puntos superior a la media nacional".

Monago ha achacado estos resultados a la gestión de un "político pobrista" como es a su juicio Fernández Vara, que "quiere mandar solo por mandar, no porque quiera un resultado".

Por tanto, Monago ha considerado que Vara "no deja de tener sentido del humor" al pedir que el PP apoye los Presupuestos Generales del Estado, cuando los cuatro años que el actual presidente extremeño estuvo en la oposición "votaba siempre en contra de los presupuestos de esta comunidad".

"Ese es el problema de la coherencia, señor Vara", ha apuntado Monago, quien ha pedido al presidente extremeño que "no se busque el burladero" que otros datos "espigados interesadamente" para responder a su pregunta, sino que se ciña a los datos sobre riesgo de pobreza.

Unos datos que, según ha explicado Monago, que hacen "sonrojar" a los extremeños" porque ponen de manifiesto que hay 470.000 extremeños "en riesgo de pobreza", que "no se pueden pagar" comer carne cada dos días, o que "tienen dificultades para poder mantener la temperatura de los hogares", ha señalado.

Monago ha reafirmado que Vara "es el presidente de la pobreza", y le instado a "dejar de dar lecciones de lo que tienen que votar en Madrid", y se ocupen de los extremeños que están en riesgo de pobreza.

PODEMOS TAMBIÉN PREGUNTA POR LA POBREZA

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, también ha preguntado al jefe del Ejecutivo extremeño por los datos del Informe Arope sobre la situación de la pobreza en Extremadura, que ha calificado de "alarmantes y grotescos", puesto que reflejan que casi la mitad de la población extremeña se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

"Estos datos deberían avergonzarnos a todos y todas las que estamos aquí sentadas", ha apostillado la diputada de la formación morada, quien ha asegurado que la pobreza es un problema estructural de Extremadura, "y que los responsables de este desastre tienen nombre y apellidos".

"Un modelo productivo quebrado basado en el saqueo, la esquilmación de nuestros recursos, la sangría poblacional para convertirnos en el patio de recreo de las clases privilegiadas de este país", ha subrayado.

De Miguel también ha añadido, tal y como informa Podemos en una nota de prensa, que en los últimos tres meses 1.200 personas han abandonado nuestro mercado laboral, "lo que demuestra que el exilio económico que sufren los extremeños y extremeñas, lejos de atenuarse, se ha incrementado con su gobierno".

Por tanto, la presidenta del Grupo Parlamentario le ha dicho al presidente que "no quiere cambiar ni un ápice la situación de miseria porque sino no repetiría una y otra vez las mismas recetas fallidas", y como ejemplo de ello ha nombrado los Planes de Empleo Social que, según sus palabras, son uno de los incumplimientos presupuestarios pactados con Podemos, "y que no sirven ni para generar economía ni para sacar a la gente de la precariedad, pero sí para crear unas redes clientelares muy jugosas".

Ante todo esto, la diputada le ha recordado que Podemos le ha presentado hace una semana a su gobierno un Proyecto Integral de Empleo para crear o consolidar 15.000 puestos de trabajo. "Un proyecto de 170 millones de un presupuesto de más de 5.500 para la creación de empleo en la comunidad con la mayor tasa de pobreza y desempleo", ha insistido.

Finalmente, dirigiéndose a Vara, De Miguel le ha espetado que "ya es hora de que se arremangue y se ponga a trabajar o de que deje sitio para que los que sí que creemos que Extremadura se merece un futuro mejor. Ustedes llevan mucho tiempo demostrando que no son la solución para esta tierra", ha sentenciado.

RÉPLICA DE VARA

Ante estas declaraciones, el presidente de la Junta de Extremadura ha apuntado que este indicador solo tiene en cuenta los ingresos y no gastos relativos a las ayudas sociales o las inversiones en sanidad y educación públicas.

“No niego la realidad y trabajo para cambiarla”, ha aseverado Fernández Vara, quien ha apuntado que durante esta legislatura se han puesto en marcha acciones como la Ley de Medidas contra la Exclusión Social o la Ley de Emergencia Social de la Vivienda o la modificación de la Ley de la Renta Básica.

A colación de esto último, el jefe del Ejecutivo autonómico ha afirmado que se ha trabajado también para crear un marco jurídico apropiado que favorezca la instalación de nuevas empresas generadoras de puestos de trabajo, al tiempo que se han establecido medidas para apoyar y consolidar las que ya existen, destaca la Junta en su nota.

“Vivimos arremangados, la diferencia entre gobernar y no gobernar es ser responsable de todo, de lo bueno y de lo malo y yo lo soy”, ha sentenciado Fernández Vara, quien ha aseverado que a lo largo de todos estos años siempre le ha guiado "un único interés: los extremeños y las extremeñas", ha sentenciado.