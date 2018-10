Declaración de impacto ambiental de una fotovoltaica en Casas de Don Pedro y Talarrubias

Ep

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles, día 24, una resolución de la Junta por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica "Valdecaballero Solar" e infraestructura de evacuación asociada, y cuyo promotor es Valdecaballero Solar, SL, en los términos municipales de Casas de Don Pedro y Talarrubias.



El objeto del proyecto es la instalación de una planta solar fotovoltaica de 42,8808 MWp, subestación elevadora de 30/220kV y línea de alta tensión 220/kV.



De este modo, la declaración, recogida por Europa Press, determina que "sí procede, a los efectos ambientales", la realización del proyecto con las condiciones y medidas correctoras y compensatorias en ella recogidas.



En todo caso, la declaración de impacto ambiental se emite "sólo a efectos ambientales y en virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidos que, en todo caso, habrán de cumplir".



Además, la declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.



FOTOVOLTAICA EN CASATEJADA



Por otra parte, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de este miércoles, día 24, publica también una resolución de la Junta por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de instalación de planta fotovoltaica de 20 MW, centros de transformación de 20 kV, subestación 20/45 kV y línea de evacuación, a realizar en el término municipal de Casatejada (Cáceres), cuya promotora es Planta FV3, SL.



En concreto, la empresa PLANTA FV3, SL pretende instalar una planta solar fotovoltaica de producción de energía eléctrica de 19,828 MWp de potencia, centros de transformación de 20 kV, una subestación de 20/45 kV y una línea aérea de evacuación para transportar la energía producida hasta la subestación eléctrica de Casatejada propiedad de Iberdrola.



En el informe, recogido por Europa Press, la Administración regional resuelve que "no es previsible" que el proyecto en cuestión vaya a producir "impactos adversos significativos", aunque establece una serie de medidas "preventivas, correctoras y compensatorias".



De igual modo, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.