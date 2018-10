Podemos pone "en duda" la "utilidad" de la manifestación del 18N pero, irá

Ep/Rd

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, ha puesto "en duda" la "utilidad" de la manifestación convocada por el Pacto por el Ferrocarril en Cáceres el próximo 18 de noviembre pero, ha anunciado que su grupo participará en ella.

Sobre el resultado de la reunión de dicho pacto y a la que Podemos no asistió, De Miguel ha remarcado que las "cosas que importan al gobierno son aquellas que tienen repercusión mediática y, a veces, lo que ocurre fuera de Madrid parece que no existe".

En esta línea, ha recalcado que Podemos estará "de acuerdo" con cualquier iniciativa que sirva para criticar el estado "deplorable" del tren y para reivindicar un "tren digno" aunque, cuestiona que parece que el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara "no quiere molestar mucho al señor Sánchez" y por eso elige Cáceres en lugar de Madrid.

Según la responsable de Podemos, "a lo que sí no vamos a acudir es a la performance del señor Monago, todo el protagonismo ese día para él y para su troupe, que veremos como utilizan el tren otra vez de manera electoral, añadiendo que, si el PP quiere ir a Madrid a una "representación teatral" a Podemos le parece "muy bien, todo suma", pero que "no cuenten" con partidos como el suyo que lo que quieren es un "tren digno para todos los extremeños" y no "hacer patochadas".

Respecto al Pacto por el Ferrocarril que Podemos ha abandonado, Irene de Miguel ha reiterado que su grupo sostiene que es "inútil" y sirve para "camuflar las responsabilidades que han tenido unos y otros", ante la situación del tren extremeño.

Además, ha explicado que es un "paripé para hacernos la foto" y ha criticado que no se haya tenido en cuenta la petición de Podemos de abrirlo a la participación de las plataformas sociales que han reivindicado "con éxito" un "tren digno" para la región.

También, ha matizado que "no olvidemos que si a día de hoy Extremadura y su tren deplorable sale en los informativos es gracias a la Plataforma Milana Bonita y a los usuarios que utilizan esa plataforma para denunciar las incidencias que hemos tenido. Más de cien solo en verano y que el pacto no hizo ni un tuit para denunciarlo".

Sobre si Podemos asistirá a la reunión de este próximo viernes con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y los responsables de Renfe y Adif, De Miguel ha indicado que hasta la fecha su grupo no ha recibido ninguna invitación "formal ni informal".

En esta línea, ha indicado que ojalá Ábalos venga a la región en tren y así entienda por qué es una "necesidad" y es "urgente" las mejoras en las infraestructuras ferroviarias, algo que sí hizo el pasado viernes el diputado de Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez, quien dijo, sobre el tren en Extremadura, que "por mucho que te lo cuenten hasta que no lo vives no te lo crees".

Y, ha concluido que, "si realmente Ábalos se quiere comprometer con los extremeños tiene que vivir lo que viven los extremeños cada vez que se montan en el tren", añadiendo que, si el ministro va a venir a hacer otro paseillo, Podemos no va a formar parte de comitivas de ministros que "vienen en coche oficial a hacerse la foto".