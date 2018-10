Vara destaca "esfuerzo" de su Ejecutivo en derechos laborales ante concentración de CSIF

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado el "esfuerzo" que su ejecutivo está realizando durante esta legislatura en materia de derechos laborales de empleados públicos, al hilo de la concentración anunciada por CSIF en Mérida el próximo 8 de noviembre para reclamar cuestiones relacionadas con dicha temática.



Tras mostrar su "respeto por los sindicatos", ha enmarcado además dicha convocatoria en el hecho de que próximamente se celebrarán elecciones sindicales.



"Insisto y repito con todo el respeto por los sindicatos: dentro de un mes son las elecciones sindicales", ha espetado Vara a preguntas de los medios este martes en rueda de prensa sobre el anuncio de CSIF de Extremadura de que se concentrará en Mérida el próximo 8 de noviembre para exigir a la Junta que cumpla los acuerdos sobre empleados públicos firmados el pasado 20 de junio, como la flexibilización de la jornada laboral de 35 horas para todos los empleados públicos o el "desbloqueo" de la carrera profesional.



Al respecto, el presidente extremeño ha destacado que en materia de derechos de los trabajadores públicos "esta legislatura se ha hecho un esfuerzo muy grande", en tanto que "se ha recuperado la paga extraordinaria, se han recuperado los derechos en las bajas laborales, se ha hecho un esfuerzo importante en el teletrabajo, se está haciendo un esfuerzo importante en las oposiciones, y se está haciendo importante en las 35 horas".



Finalmente, sobre esta última cuestión de la jornada laboral de 35 horas en empleados públicos, Vara ha incidido en que "nadie está contando" que hasta que no se modifique la ley dicha cuestión se tiene que abordar como la Junta lo está haciendo.



"Lo que nadie está contando de las 35 horas es que hasta tanto en cuanto la ley no se modifique lo tenemos que hacer como lo estamos haciendo. A mí me gustaría hacerlo de otra manera, pero hasta tanto en cuanto se modifique la ley lo tenemos que hacer como lo estamos haciendo", ha incidido.