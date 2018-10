PSOE de Extremadura planteará "movilización" en reunión Pacto por el Ferrocarril

Ep



El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha anunciado que su partido llevará a la reunión del Pacto por el Ferrocarril de este lunes, 22 de octubre, una "propuesta de movilización", sobre la que no ha querido avanzar detalles hasta que no se celebre el encuentro.



Así, García se ha mostrado "convencido" de que de esa reunión saldrá de nuevo un "compromiso de unidad" con los extremeños y la concreción de "alguna movilización importante", momento en el que ha resaltado el "compromiso intensísimo de movilización y reivindicación" del PSOE por la mejora de las infraestructuras ferroviarias, apoyo que no depende de "quien es el inquilino que habita, gobierna y duerme en el palacio de La Moncloa".



De la misma forma, y en relación al abandono de Podemos del Pacto por el Ferrocarril, García ha asegurado que su formación se alejará de quienes "quieran romper" dicho pacto. "Nuestro compromiso el lunes va a seguir siendo que la sociedad extremeña siga unida y nos alejaremos de los que quieran romper el Pacto por el Ferrocarril sin darle mayor importancia, porque sí se cae una rama el árbol tiene muchas otras ramas y muchas raíces", ha asegurado.



De la misma manera, también ha dicho que el PSOE se alejará de quienes han estado "ausentes" durante mucho tiempo del pacto, en referencia al PP, un partido que no ha reivindicado "nada en siete años" y que ahora le ha surgido un "furor reivindicativo y movilizador" que es, en su opinión, "sospechoso" del cambio del gobierno y de la cercanía de las elecciones.



García, preguntado por los medios por la movilización que propondrá su partido el próximo lunes, ha indicado que los socialistas no pueden ser "tan irresponsables como el Partido Popular", ya que "no es una carrera desenfrenada" por ver quien convoca la manifestación "más grande", ha dicho.



En esta línea, ha recalcado que se debe tener un "respeto" por el Pacto por el Ferrocarril, por la reunión convocada y por sus miembros, el pacto está integrado por la Junta de Extremadura, los grupos parlamentarios, los sindicatos CCOO y UGT, la patronal extremeña, las diputaciones provinciales y la Fempex.



PARTICIPACIÓN Y REIVINDICACIÓN "UNÁNIME"



Así, para García, lo más importante que ha sucedido en Extremadura con el ferrocarril ha sido la participación y reivindicación "unánime" de la sociedad extremeña por su mejora, por lo que son los ciudadanos los "importantes" en la reivindicación del tren para la región.



"El mejor pacto que hemos hecho ha sido el pacto con la ciudadanía, el pacto con los extremeños que llevó a 35.000 extremeños el 18 de noviembre del año pasado a Madrid a reivindicar el tren", ha dicho, al tiempo que ha puesto en valor que desde ese momento cualquier gobierno sabe que "no puede olvidar de nuevo" el ferrocarril en Extremadura.



"No pasa absolutamente nada porque un árbol pierda una rama, no deja de ser un árbol, la reivindicación del ferrocarril es de la sociedad extremeña y si hay algún grupo político que prefiere salirse de esa unidad, de ese compromiso con la unidad de los extremeños para reivindicar muy legítimamente desde otro sitio con los intereses puestos en mayo de 2019 será su decisión", ha dicho.



Por ello, ha recalcado que el "compromiso" del PSOE el próximo lunes será "seguir fortaleciendo" la unidad de los extremeños para la demanda del tren en la región, además de añadir que lo que se ha conseguido hasta la fecha no ha sido gracias a "nadie en particular" sino a la "unidad" de los extremeños.



Así, ha dicho que los ciudadanos extremeños tienen que apuntarse en su haber que la comunidad esté ahora en el mapa del Ministerio de Fomento como una región "prioritaria" en cuestiones de infraestructuras ferroviarias.