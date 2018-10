EAPN reclama una estrategia nacional contra la pobreza

Ep.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Extremadura ha reclamado este miércoles que se ponga en marcha una estrategia nacional contra la pobreza, tras los datos del VIII Informe sobre la Pobreza que reflejan un aumento en la región de 8,5 puntos en 2017, con 478.242 extremeños en situación de pobreza, lo que representa el 44,3 por ciento de la población.



Así lo ha afirmado la presidenta de EAPN Extremadura, María Teresa Suárez, en el acto celebrado en la Asamblea de Extremadura con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este miércoles, 17 de octubre.



Un evento al que han acudido la directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Carmen Núñez; el vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, José Andrés Mendo; el vocal de la junta directiva de EAPN Extremadura y coordinador regional de la Fundación Cepaim, Mehrad Alizadeh e integrantes de EAPN Extremadura.



Así, María Teresa Suárez ha entregado al vicepresidente de la Asamblea la estrategia regional contra la pobreza y exclusión social, con el fin de que se elabore desde la Asamblea una iniciativa "que pueda desarrollarse conjuntamente para paliar los valores de pobreza en la región", ha señalado.



En este sentido, la presidenta de EAPN Extremadura ha resaltado que la pobreza y la exclusión social "son la manifestación de graves incumplimientos de los derechos humanos", al tiempo que ha señalado que para acabar con ellas "hace falta más voluntad política y un enfoque claro de inversión social que priorice el objetivo de conseguir una sociedad de cohesión social".



En concreto, ha propuesto como alternativa, la implementación de líneas estratégicas como rentas mínimas que "aseguren un nivel de vida digno", la subida de pensiones, la flexibilización horaria, así como un sistema educativo "inclusivo" y un sistema sanitario "universal", enentre otros, ha explicado.



"EXTRAORDINARIO" INCREMENTO EN EXTREMADURA



Por otro lado, María Teresa Suárez ha resaltado el "extraordinario" incremento de 8,5 puntos en la tasa de riesgo de pobreza y exclusión en 2017 en Extremadura,



Así, ha explicado que la tasa de pobreza en Extremadura del 44,3 por ciento es un 65 por ciento mas elevada que la media nacional y un 25 por ciento superior a los datos recogidos en 2009, por lo que ha llevado a la región a registrar el valor AROPE "más alto" desde que se calcula el indicador.



En este sentido, el vocal de la Junta Directiva de EAPN Extremadura y coordinador regional de la Fundación Cepaim, Mehrad Alizadeh, ha recordado que el objetivo de la Unión Europea era "reducir" la pobreza entre 1.400.000 y 1.500.000 personas en el periodo de 2009-2019, un cometido para el cual se estableció el indicador AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social en las diferentes zonas.



De esta forma, el informe revela que el indicador AROPE en 2017 ha disminuido a nivel nacional en 1,3 puntos con respecto al año anterior, lo cual supone 600.000 personas menos en riesgo de pobreza y exclusión social, un dato que desciende por tercer año consecutivo con el 26,6 por ciento de la población española en riesgo, ha informado Alizadeh.



No obstante, esta reducción no se produjo de igual forma en todas las comunidades autónomas ya que en Extremadura el indicador AROPE ha aumentado este año situándose en el 44,3 por ciento de la población, lo cual supone 478.242 personas en situación de pobreza, repartidas a partes iguales entre hombres y mujeres.



DATOS "ALARMANTES"



Por su parte, la directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Carmen Núñez, ha definido el aumento de pobreza en la región como "una bofetada de realidad".



Así, Núñez ha destacado que tras los datos ofrecidos por el VIII Informe sobre la Pobreza es necesario un tiempo de "reflexión para analizar unas cifras alarmantes y preocupantes", ha explicado.



En este sentido, ha destacado que la pobreza se ha convertido en "un problema de muchos y una responsabilidad de todos" donde la solidaridad entre regiones debe ser, según ha dicho, "obligatoriedad y no voluntad".



Además, Núñez ha planteado la "necesidad" de desarrollar una estrategia "multidimensional que dé respuesta al problema de la pobreza" y que permita realizar cambios "que perduren en el tiempo", ha concluido.



Asimismo, el vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, José Andrés Mendo, ha resaltado la "necesidad" de establecer soluciones políticas "factibles que contribuyan a erradicar este escenario nocivo", ha apuntado.



PERFIL TRABAJADOR



Por otra parte, la presidenta de EAPN Extremadura ha detallado que a nivel nacional el 33 por ciento de personas en situación de pobreza son población ocupada que dispone de un empleo estable.



En este sentido, una de las integrantes del grupo de participación EAPN Extremadura, Yolanda Anselmo, ha destacado que tener trabajo "no garantiza salir de la pobreza".



Asimismo, Anselmo ha señalado que ella es una persona en riesgo de pobreza que "lucha a diario para que esta no llegue a sus cuatro hijos", así como que en la región hay un total de 2.008 mujeres en situación de pobreza y que una de cada dos personas en hogares monomarentales y uno de cada tres niños menores de 16 años viven riesgo de pobreza o exclusión social.



En esta línea, la presidenta regional de EAPN ha resaltado que los datos del informe revelan una recuperación "asimétrica" y un "empeoramiento" de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, así como un "aumento de la desigualdad territorial que se acrecenta en la zona sur de España", ha concluido.