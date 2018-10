Delegación del Gobierno cifra en un 18% la reducción de aceitunas robadas en Extremadura

Ep.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha mostrado su satisfacción por los resultados de la pasada campaña de prevención de aceitunas en el campo extremeño, en la que se ha reducido un 18 por ciento el número de kilos de aceitunas robadas y en un 30 por ciento los robos de este producto, cuya campaña de recolección para mesa y almazara comienza en estos días.



En declaraciones a los medios, García Seco ha explicado que la Delegación del Gobierno ha acogido este miércoles una reunión de coordinación para la prevención de robos de aceitunas en la que han participado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), la Junta de Extremadura a través de Salud Pública y Agricultura, organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias extremeñas.



Como novedad, también ha estado presente la Agencia de Información de la Calidad Agroalimentaria (AECA), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura al que se le ha invitado a la reunión dado que también realiza labores de control de la producción agroalimentaria en el caso del aceite de oliva y la aceituna de mesa.



Al respecto, ha detallado que la AECA trabaja en el control de las almazaras y que, "por tanto, son un instrumento muy válido" para colaborar en clarificar cuál es el destino de los productos agroalimentarios y ha añadido que tiene firmado un convenio con la Junta de Extremadura para realizar estos controles, de manera que se han incorporado a la reunión para "mejorar entre todos esa coordinación".



Sobre el desarrollo del encuentro, García Seco ha precisado que han analizado la campaña del pasado año, que registró una "mayor producción" y en la que se han disminuido "considerablemente" los kilos de aceituna robada aproximadamente en un 18 por ciento menos "teniendo en cuenta que se ha multiplicado por 1,5 la producción de aceite el año pasado".



Un dato "exitoso", en relación al cual ha querido felicitar, como también han hecho los integrantes de la reunión, a la Guardia Civil, cuyos equipos ROCA están trabajando sobre el terreno, al tiempo que ha sumado la colaboración de los agricultores que están teniendo a la hora de elaborar los anexos que permiten controlar la trazabilidad de la aceituna y de compartir la información con el Instituto armado.



"Está siendo, por tanto, esa trazabilidad de la aceituna un proceso muy exitoso", ha sostenido la delegada, que ha abogado por "continuar con esa labor", al tiempo que ha resaltado que se ha multiplicado por tres el número de delitos esclarecidos y que también se ha incrementado en número de personas investigadas y puestas a disposición judicial por estos hechos.



NOVEDADES PARA ESTA CAMPAÑA



Como novedades para esta campaña, ha avanzado que una unidad de la Guardia Nacional Republicana de Portugal está colaborando con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles para evitar que los productos sustraídos en nuestro país puedan ser trasladados a Portugal para su venta o "viceversa", así como que se han sumado cuatro efectivos más a los equipos ROCA.



"Intensificaremos los controles, le daremos continuidad a todas las tareas que se han realizado durante los años anteriores", ha avanzado García Seco, que ha detallado respecto a la pasada campaña que en 2017 se sustrajeron 295.000 kilos de aceitunas y en 2016 un total de 385.000 kilos aunque el año pasado "la producción global fue mucho menor".



En concreto, en la campaña 2017/2018 se recogieron un total de 505.000 toneladas de aceitunas, frente a las 330.000 de la campaña 2016/2017, mientras que las cantidades sustraídas han pasado de las 385 toneladas en la campaña 2016/2017 a 295 en la 2017/2018. En cuanto al número de delitos esclarecidos se ha pasado de 23 a 99 y el número de personas detenidas y/o investigadas de 23 a 99 personas.



Asimismo, y a preguntas de los periodistas por los aranceles de Estados Unidos a la aceituna de mesa, Yolanda García Seco, ha explicado que no ha sido uno de los motivos de la reunión, pero que ha habido "algún comentario al respecto" dado que "por supuesto que es preocupante" este tema que, en su opinión, "no solamente pone en peligro el sector de la aceituna de mesa, sino que está atentando contra el propio sistema de ayudas de la Unión Europea".



"Por tanto rechazamos frontalmente todo el sector, así lo han manifestado las administraciones públicas, el Gobierno de España y también la Junta de Extremadura, ese tipo de actuaciones unilaterales que, en este caso, atentan contra un sector importante para Extremadura y para Andalucía que es la aceituna de mesa, pero que pueden llevar otras derivadas hacia otros sectores", ha indicado.



A este respecto, ha tildado de "fundamental" continuar con la labor de la Comisión Europea de "denunciar" ante la Organización Mundial del Comercio esos aranceles que son "absolutamente ilegítimos".



UPA-UCE EXTREMADURA



Por su parte, el secretario general de UPA UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha mostrado su "satisfacción" por los datos ofrecidos en el encuentro por parte de la Guardia Civil sobre la campaña pasada y ha considerado que todo el sector se debe felicitar por el trabajo coordinado que se está llevando a cabo y, fundamentalmente, a los cuerpos de seguridad.



También ha sostenido que el planteamiento de la regulación impulsado hace dos años en materia de la trazabilidad de la aceituna para aceite "está dando resultados positivos", aunque, además de las denuncias que se producen, hay una "bolsa" de agricultores que "siguen sin denunciar", por lo que ha animado a ello al ser "muy importante" para tratar de recuperar la mercancía, perseguir a los delincuentes y que no vuelva a ocurrir.



De cara a la próxima campaña, ha tachado de "positivo" que se vaya a reforzar con la Guardia Nacional Republicana de Portugal y el incremento de los equipos ROCA dado que "cuanto más efectivos haya ante este problema, evidentemente mayor capacidad tendremos de resolverlo", a la vez que ha avanzado que podría haber una "importante" disminución de la producción de aceituna de mesa, que a nivel regional podría rondar el 60 por ciento que "además no se corresponde con los precios que están recibiendo los agricultores".



APAG EXTREMADURA ASAJA



En un sentido similar, la directora técnica de APAG Extremadura Asaja, Monserrat Herrojo, ha apuntillado que en la reunión les han dado "datos muy buenos" y se ha "comprobado" que el decreto de trazabilidad publicado hace dos años está siendo "efectivo" y, aunque para los agricultores supone "más burocracia" y "más documentación que tienen que llevar encima", hace posible que la Guardia Civil sancione "a quien de verdad se lo merece".



Ha agregado que en la campaña pasada, "más amplia que la anterior", ha bajado el número de kilos de aceituna robados, y que también es un dato "muy bueno" que los agricultores "cada vez tienen menos miedo de denunciar" a pesar de que "hay algunos que todavía no lo hacen", ante lo cual también les ha animado a hacerlo ante cualquier tipo de robos o daños. Sobre esta próxima campaña, ha estimado en más de un 50 por ciento la bajada de la producción de la aceituna de mesa y en un 20 por ciento la de aceite.