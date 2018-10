78% de los ayuntamientos extremeños rindió en 2017 los números del ejercicio 2016

Ep



El 78 por ciento de los ayuntamientos extremeño ha rendido los números relativos a 2016 ante el Tribunal de Cuentas antes del 31 de diciembre de 2017.



Según los datos del informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales del ejercicio 2016, analizado por Europa Press, en el conjunto del Estado, el porcentaje de rendición de cuentas generales del ejercicio 2016 de los ayuntamientos fue del 80 por ciento de media para el conjunto de las comunidades autónomas, lo que corresponde con el 79% de la población.



Concretamente, las regiones con valores superiores a la media de rendición en dicho periodo han sido Aragón y la Comunitat Valenciana, ambos con un 94%; Canarias y La Rioja, con un 92%; Galicia, con el 91%; la Comunidad de Madrid, con un 90%; el Principado de Asturias y las Illes Balears, con el 87%; Cataluña, con el 84%; y Castilla y León, que registró un 83 por ciento.



El nivel más bajo de rendición se ha dado, a su vez, en Andalucía en la que no se ha alcanzado el 50% a 31 de diciembre de 2017; mientras que Castilla-La Mancha se ha quedado en el 68% y Región de Murcia, en el 67 por ciento.



Mientras, en Cantabria y Extremadura se han dado niveles de rendición muy próximos a la media, con un 79 por ciento y un 78 por ciento, respectivamente.



GALICIA MEJORÓ UN PUNTO



Con respecto al año anterior, Galicia mejoró un punto el porcentaje de rendición de cuentas en plazo. Entre las mayores variaciones se sitúan los 12 puntos de Andalucía, que llegó al 47% y los nueve de Illes Balears, que llegó al 87%.



También mejoran los niveles de rendición las Comunidades Autónomas de Cantabria, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid en cuatro punto (que llegan al 79%, 94% y 90%, respectivamente): se incrementó en tres puntos el nivel de rendición en Canarias, que alcanza el 92%, y en la Región de Murcia, con un 67%.



Aumentó dos puntos en Castilla-La Mancha, que llegó al 68%, y un punto Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un 83%, 91% y 92%, respectivamente.



TOTAL DE ENTIDADES LOCALES



Si se toma como referencia el conjunto de las entidades locales con obligación de rendir cuentas (exceptuando País Vasco y Comunidad Foral de Navarra), el porcentaje para el ejercicio 2016 (atendiendo a los plazos establecidos) fue, de media, del 61%, pasando a ser del 76% a fecha del 31 de diciembre de 2017.



Solo cinco comunidades presentaron niveles inferiores a la media: Andalucía, 31 puntos menos que la media; 18 puntos por debajo Canarias, siete menos Cantabria; y 21 por debajo Castilla-La Mancha y Región de Murcia.



En el lado alto de la tabla, los mayores niveles de rendición en plazo se produjeron en la Comunitat Valenciana y el Principado de Asturias, con un 78%, es decir, 17 puntos por encima de la media. Finalmente, en La Rioja fue del 77%; en Aragón, se alcanzó el 76%; y Galicia, un 73 por ciento.



El resto de las comunidades autónomas presentaron valores más cercanos a la media, en concreto, Illes Balears, un 68%, Cataluña, un 66%; y un 64% en Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid.



ENTES DEPENDIENTES ADSCRITOS



En cuanto a los entes dependientes y adscritos a las entidades locales, Andalucía registró un nivel de rendición de sus entidades dependientes y adscritas "significativamente más bajo" que el resto de comunidades, alcanzando un 38% de rendición a 31 de diciembre de 2017, seguida por la Comunidad Autónoma de Extremadura, con un 58%.



Las del resto de comunidades autónomas, a excepción de La Rioja (67%), Cantabria (68%) e Illes Balears y Castilla-La Mancha (69% en ambos casos), se situaron en niveles de rendición superiores al 70%.



Por otro lado, a 31 de diciembre de 2017, había en el conjunto del Estado un total de 656 entidades que no habían rendido cuentas en los años 2014, 2015 y 2016. Sin embargo, Galicia se sitúa en la parte baja de la tabla y solo suponía el 1% de este total de ayuntamientos, el 2% del conjunto de entidades locales de la Comunidad gallega.



ENTIDADES LOCALES



En el total de entidades locales, el menor grado de rendición a 31 de diciembre de 2017 se correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 45% (once puntos por encima del nivel de 2015).



Por su parte, en Galicia --al igual que en Canarias, Illes Balears y La Rioja-- fue del 87% a esa fecha, si bien antes de que finalizase el plazo legal era del 73%, con un retraso medio de 40 días, según figura en el informe del Tribunal de Cuentas.



El órgano fiscalizador observa un alto nivel de rendición de cuentas de la Comunidad de Aragón, a diciembre de 2017, algo que "está claramente vinculado" a la aprobación de una ley que vinculó la recepción de ayudas con el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Una legislación con la que, de hecho, ya cuenta la Comunidad gallega y que ya condicionaba en 2016 la concesión de subvenciones o la retención de pagos.



El Tribunal de Cuentas señala que la "efectividad de este tipo de medidas se revela en el impacto inmediato" que tiene en los índice de rendición y en el "notable incremento" con respecto a años anteriores cuando estas medidas se aplican.



OTROS DATOS



Asimismo, un total de 656 entidades locales no ha presentado sus informes anuales al Tribunal de Cuentas ni del ejercicio 2014, ni de 2015 ni de 2016, impidiendo con ello que hayan sido fiscalizados por este órgano, aunque el 38 por ciento del total son pequeños pueblos de Castilla y León, con menos de mil habitantes, que alegan sobre todo falta de personal. Un 18% de esas 656 son de Castilla-La Mancha, lo que supone el 11 por ciento del total de la región.



De este modo figura en el informe sobre rendición de cuentas del sector público local en el año 2016 del Tribunal de Cuentas, que atiende especialmente a la situación de los municipios reincidentes en este incumplimiento. En total, en España existen 12.953 entidades locales, entre municipios, diputaciones, cabildos o consejos insulares, comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas y agrupaciones de municipios.



El Tribunal atiende en este trabajo especialmente a la situación de 28 municipios incumplidores de los que ha hecho un seguimiento especial y a los que se les envió un requerimiento por no entregar las cuentas de 2014 y 2015. De ellos, 24 tampoco han entregado la de 2016 en el plazo legal.



El único de este grupo que tiene más de 100.000 habitantes es Jerez de la Frontera, y sólo hay uno de más de 50.000, El Puerto de Santa María, ambos en Cádiz. Completan la lista de estos 28 los ayuntamientos de Garrucha y Huércal-Overa (Almería); Algodonales, Arcos de la Frontera, Barbate, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera, Prado del Rey y Puerto Real (Cádiz); Almuñécar, Atarfe y Salobreña (Granada); Isla Cristina (Huelva); Vélez-Málaga (Málaga); Carmona, Écija, El Cuervo de Sevilla, Isla Mayor, La Algaba, Mairena de Alcor, Pilas y Montellano (Sevilla); Santona (Cantabria); Añover de Tajo (Toledo); Montgat (Barcelona) y Moratalla (Murcia).



Pero en total, son 656 los municipios que a 31 de diciembre de 2017 no habían rendido cuentas desde 2014, el 38%, como se ha dicho, de Castilla y León, en su mayoría municipios de menos de mil habitantes y entidades de tamaño inferior al municipio; son en total 252, pero que sólo representan el 5% del total de entidades locales de esta comunidad autónoma.



Otro 18 por ciento son de Castilla-La Mancha (el 11 por ciento del total de la comunidad) y otro 17 por ciento, de Andalucía (el 12 por ciento de la autonomía), el 10 por ciento de Cantabria y un 5% más, de Extremadura. En el otro extremo figuran Canarias, con sólo dos entidades en esta situación de incumplimiento reiterado, y Islas Baleares, sin ningún municipio o entidad en la lista.