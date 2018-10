Podemos reitera la necesidad de una Renta GArantizada en Extremadura

Así, lo ha señaldo el diputado de Podemos, Daniel Hierro, en un artículo bajo el título ¿Por qué la Renta Garantizada en Extremadura?, con motivo del debate, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, de la Propuesta para Reforma de la denominada Renta Básica en la Región.

En el texto, Hierro recuerda que "el pasado mes de septiembre el secretario general de Podemos Extremadura. Álvaro Jaén, se reunía con el presidente de la Junta para abordar la propuesta que desde nuestra formación hemos registrado para reformar la mal llamada renta básica, que no deja de ser una renta mínima de inserción".

Según el diputado, "la idea de una renta básica universal ha calado entre amplios sectores de la población, pero entre otros sectores genera todavía algunas reticencias fruto principalmente de la desinformación y la manipulación promovida por los sectorres más conservadores. La propuesta que hacemos desde Podemos Extremadura se encuentra a medio camino entre una renta mínima y la renta básica universal, si bien contiene algunas de las medidas más beneficiosas que esta última conlleva, y la consideramos un paso intermedio para su consecución, a la que en absoluto renunciamos".

También, explica que "por ello, en este artículo vamos a describir las más relevantes, porque estamos convencidos de que si la mayoría de extremeños y extremeñas conocen su contenido, esta ley tendrá un respaldo mayoritario".

Para Podemos, "nuestra comunidad se desangra, cientos de personas, la mayoría jóvenes, salen todas las semanas de nuestra región hacia otras comunidades o países buscando una oportunidad laboral que aquí no encuentran. El sentido común nos dice que la solución es obvia: generar empleo. Pero los partidos políticos tenemos que ser responsables, y la realidad es que más allá de la crisis, Extremadura crea poco puestos de trabajo porque tenemos un modelo productivo que nos reserva el papel de despensa de las industrias y los consumidores de otras comunidades".

Asimismo, añade que "ningún grupo político que quiera una región con futuro puede prometer la generación de miles de puestos de trabajo sin cambiar ese modelo productivo y ese objetivo, desgraciadamente, no se consigue en dos días".

A este respecto, añade que "no renunciamos a ese cambio, tenemos multitud de propuestas en este sentido, pero mientras se consigue no podremos cortar esa tendencia migratoria si no ofrecemos un ingreso garantizado a esos 100.000 extremeños y extremeñas que de manera constante salen a repartir curriculums, se reciclas y buscan trabajo de todas las formas posibles, y a pesar de todo no lo encuentran".

De esta forma, Hierro recalca que "nuestra reforma propone eliminar los criterios arbitrarios que el gobierno utiliza para denegar la mitad de las solicitudes de la renta mínima, para que ninguna familia de nuestra región se quede en la estacada, sin ingresos, sin posibilidades de trabajar y con la emigración como única salida vital".

El diputado de Podemos cuestiona que "¿qué cuantía tiene que tener dicho ingreso? Con el actual modelo de renta mínima, la prestación para un hogar unipersonal se sitúa en 432 euros. Sin embargo diferentes organismos europeos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomiendan que en nuestro país dicho ingresos se sitúen en, al menos, el umbral de la pobreza, que se calcula en 684 euros para el año 2018".

Asimismo, subraya que "las élites ponen el grito en el cielo ante esta idea e intentan trasladar la idea a la población de que si el salario mínimo de una jornada completa son 735 euros lo que se hace es una invitación a dejar el trabajo y vivir de este ingreso".

Pero, matiza que "sin embargo esta idea es maliciosa y oculta dos realidades: en primer lugar, que hacer lo contrario, significa legalizar desde las instituciones una situación de pobreza para todas esas familias que en algún momento han cobrado esta renta; y en segundo, que al elevar la cuantía de este ingreso garantizado lo que se consigue es precisamente elevar los salarios, que sobra decir son muy bajos en la actualidad".

Hierro recalca que "dicho de otra forma, no es que el umbral de la pobreza sea muy alto, es que los salarios son miserables, y esta medida de forma contraria a lo que pregonan los lobbys de la de derecha no fomenta el absentismo sino que, al aportar seguridad a la clase trabajadora, fomenta la protección de los y las asalariadas frente a la explotación laboral y favorece con ello el crecimiento de los salarios".

La formación morada considera que "nuestra propuesta de Ley de Renta Garantizada aborda otras muchas cuestiones, entre otras algunas de gran calado como complementar las pensiones mínimas hasta que se vaya produciendo una mejora en su remuneración como vienen demandando las plataformas de pensionistas, o la mejora en los cálculos de las rentas percibidas por los solicitantes; sin embargo creemos que los dos argumentos planteados en este artículo dan razones de peso sobradas para proceder a su aprobación".

Hierro asegura que "el caciquismo es una lacra de nuestra región que viene favorecida por la discrecionalidad de las instituciones en su labor diaria, y la baja remuneración de las ayudas que protegen a quienes se encuentran en la desgraciada situación de no tener empleo".

Y, concluye que "por ello es fundamental proceder a los cambios que proponemos con esta Ley, cambios que por otra parte ya han recogido otras comunidades con gobiernos mínimamente progresistas en la última legislatura, para acabar con los criterios arbitrarios en la concesión de un derecho que debería ser fundamental como es el de la propia subsistencia y generar una conciencia de ciudadanía frente a la de la clientela, así como ayudar a dinamizar nuestra economía al tiempo que ponemos las bases para un cambio en el modelo productivo de nuestra región que favorezca un aumento sustancial en la creación de empleo".