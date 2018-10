ONCE destina 139.000 euros para "impulsar" emprendimiento de discapacitados en la región

Así, esta iniciativa está enmarcada en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Inclusión Social y Economía Social.

Cabe destacar, que las distintas convocatorias de este programa, que se lanzó por primera vez en 1988, han colaborado con un total de 1.678 personas con discapacidad para poner en marcha su empresa, de las cuales 55 pertenecen a Extremadura.

Asimismo, a nivel estatal, del total de proyectos, el 65,6 por ciento han estado liderados por hombres, motivo por el cual la actual convocatoria introduce criterios específicos para "favorecer" el emprendimiento de las mujeres con discapacidad.

De esta forma, el programa tiene como finalidad fomentar la creación de empleo y la "mejora" de la empleabilidad, así como la "inserción sociolaboral" de las personas con discapacidad, mediante el desarrollo de proyectos "viables y sostenibles que respondan a las demandas reales del mercado laboral actual".

Así, los solicitantes que cumplan con los requerimientos recibirán una ayuda económica fija y mínima, a fondo perdido, de 3.000 euros, pudiéndose incrementar la cantidad en función del perfil del emprendedor.

PARA ACCEDER A LAS AYUDAS

Por todo ello, la Fundación ONCE ha informado que para otorgar las ayudas se tendrá en cuenta la situación sociolaboral del solicitante, así como que podrán recibir hasta 2.000 euros más los colectivos discapacitados con "especial dificultad", entre los que se encuentran personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual.

Asimismo, ha destacado que se podrán otorgar otros 1.000 euros más a las mujeres, los parados de larga duración, los mayores de 45 años y los inmigrantes y hasta 2.000 euros más a las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales y aquellos hogares con todos los miembros en desempleo e hijos menores a cargo.

Por otro lado, también se primará a las empresas que generen empleo para otras personas con discapacidad, así como a los proyectos que fomenten el desarrollo de "sectores en crecimiento como la agricultura ecológica" o a los que contribuyan al desarrollo rural.

Junto a ellos, se valorarán los proyectos relacionados con las tecnologías y sociedad de la información, el turismo especializado, servicios de salud, medio ambiente o con la investigación y desarrollo e innovación social.

Cabe señalar, que la suma total de la ayuda otorgada no será superior a 18.000 euros y podrán acceder a ellas aquellas personas con discapacidad que no hayan recibido ayuda por parte de Fundación ONCE en los últimos cinco años.

Asimismo, también podrán optar a las ayudas los demandantes de empleo, ya sea por desempleo o por mejora, que tengan previsto o hayan

puesto en marcha su propio proyecto empresarial, generando a su vez su

propio empleo (de forma individual o como persona jurídica) y siempre que se cumplan los requisitos que se detallan en la convocatoria.

De esta forma, los interesados pueden consultar las bases de la convocatoria y el formulario de solicitud a través de la página web de Fundación ONCE.