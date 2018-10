Familiares de Francisca Cadenas afirman que no hay novedades en la desaparición

Ep

Familiares de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida el 9 de mayo de 2017 en la localidad pacense de Hornachos, han afirmado este martes que no hay novedades en la investigación, al tiempo que han reiterado su apuesta de que la Unidad Central Operativa (UCO), órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, intervenga de forma "activa" en el caso.



Así lo ha afirmado uno de sus hijos, Diego Meneses, en un acto celebrado este martes día 9, en la Asamblea de Extremadura, donde se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las personas desaparecidas en la región.



Al mismo han asistido la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el vicepresidente primero de la Cámara regional, José Andrés Mendo; así como diputados de los grupos parlamentarios; el marido de Francisca Cadenas, Francisco Meneses, y su hijo, Diego Meneses.



De esta forma, Diego Meneses ha explicado que desconoce "cualquier tipo de avance" en las líneas de investigación de la desaparición de su madre, así como que aunque los responsables del caso les informan "periódicamente", hace "tiempo" que "no" reciben "notificaciones", ha señalado.



Asimismo, el hijo de Francisca Cadenas ha resaltado que su familia siempre "ha hecho hincapié" en la participación de la UCO que según ha dicho, "se han incorporado supuestamente al caso aunque no han informado de avances hasta el momento".



De esta forma, Diego Meneses ha resaltado que a medida que pasa el tiempo, su familia se encuentra "cada vez peor sin saber lo que ha podido pasar" y, entre otras acciones, acuden cada mes a la Asamblea de Extremadura para guardar un minuto de silencio por su madre con el fin "de que la investigación no quede en el olvido", ha concluido.



Cabe destacar por último, que esta iniciativa, que se celebra de manera periódica el día 9 de cada mes, fue aprobada por una unanimidad de los grupos parlamentarios el 9 de octubre de 2017 en una reunión mantenida junto a representantes de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas y con familiares de personas desaparecidas en Extremadura.