FeSP-UGT urge a Junta solicitar fondos adicionales para equiparación salarial funcionarios

Ep.

La Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) Extremadura ha instado a la Junta a que solicite en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fondos adicionales para equiparar las retribuciones de los funcionarios y empleados públicos extremeños con los de otras comunidades.



Dicha equiparación, según ha asegurado la secretaria de FeSP-UGT Extremadura, María Ángeles Rodríguez, se debería aproximar a las comunidades con mayores retribuciones, aunque estableciendo una media, ya que, como ha dicho, "no es lo mismo vivir en el País Vasco que aquí".



Ésta es una de las medidas que Rodríguez ha trasladado en rueda de prensa, en la que ha instado a la Junta a negociar diferentes aspectos relacionados con las condiciones laborales de los funcionarios y empleados públicos de la región.



Así, la secretaria de FeSP-UGT Extremadura ha considerado necesario que sindicatos y administración se deben sentar y negociar las medidas contenidas en el acuerdo para Mejora del Empleo Público, así como el acuerdo suscrito en marzo a nivel nacional, junto con el firmado el pasado mes de junio entre la Junta y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.



De esta forma, y entre otros aspectos, UGT quiere negociar el reparto de los fondos adicionales que contempla la Ley de Presupuestos Generales y los acuerdos alcanzados a nivel nacional.



Así, y en esta materia, la responsable de FeSP-UGT Extremadura ha distinguido dos tipos, ya que, por una parte se debe llegar a un acuerdo retributivo que contemple el reparto de estos fondos adicionales y por otra el principio de igualdad y equidad de retribuciones con el resto de las comunidades.



Por ello, y en cuanto al acuerdo retributivo, María Ángeles Rodríguez ha recordado que los acuerdos suscritos el pasado mes de marzo recogen que, aparte de la parte fija de subida de las retribuciones, se establecen también unos fondos adicionales a repartir, y así en 2018 se destinará un 20 por ciento, en 2019 un 0,25 por ciento y en 2020 un 30 por ciento de la masa salarial de los empleados públicos.



Ante este hecho, el sindicato quiere que, mediante la negociación, estos fondos sean destinados a igualar y en su caso a equiparar los complementos específicos especiales, como turnicidad, nocturnidad, domingos o festivos, con el personal del Servicio Extremeño de Salud (SES).



Asimismo, también pide equiparar los complementos específicos en los puestos "no singularizados", siendo ésta unas de las medidas complementarias que los sindicatos acordaron con la Junta en el mes de junio.



En este punto, ha apuntado la diferencia "bastante grande" que existe entre el importe de los complementos específicos del personal de la administración general y el del SES. Como ejemplo, y a preguntas de los medios, ha expuesto que el complemento de turnicidad de un enfermero del SES es de 185,33 euros, mientras que el de un enfermero del Sepad alcanza los 54,09 euros.



En relación, al principio de igualdad y equidad, María Ángeles Rodríguez ha incidido en que de la misma manera que el Estado acuerda con la Policía Nacional y la Guardia Civil equiparar sus retribuciones con los cuerpos y fuerzas de seguridad que mayor retribuciones tienen y se habilitan fondos para ello, la Junta, en su opinión, en las reuniones de Consejo de Política Fiscal y Financiera debe solicitar fondos adicionales para equiparar las retribuciones de los empleados públicos de la región con los de otras comunidades, toda vez que los extremeños son los que "peores retribuciones" tienen.



DESBLOQUEO DE LA CARRERA PROFESIONAL



Otras de las exigencias de UGT a la Junta es el "desbloqueo" de la carrera profesional en el último trimestre de 2018 en los distintos ámbitos, tal y como se recoge en el acuerdo firmado en junio con la administración regional.



De esta forma, en el ámbito de la administración general, FeSP-UGT Extremadura solicita el reconocimiento y pago del nivel 2 de carrera para el año 2019, por lo que exige que las cuentas para el próximo ejercicio contenga la partida necesaria para ello.



También es otro de los aspectos exigidos por el sindicato la recuperación íntegra del 100 por cien de las retribuciones en los supuestos de incapacidad temporal, momento en el que ha recordado que el sindicato rechazó en 2013 dicha medida al entender que "penalizaba" al trabajador por el hecho de estar enfermo.



PETICIONES EN MATERIA DE EMPLEO



En materia de empleo público, la secretaria de Administración Autonómica de FeSP-UGT Extremadura, María Ángeles Rodríguez, ha considerado necesario "dar una vuelta" a los procesos selectivos de la Junta de Extremadura para que sean "más ágiles, más eficaces, más eficientes", además de que sean "más objetivo" y doten de "seguridad jurídica" al sistema.



En esta línea, UGT ha defendido un sistema de preguntas tipo MIR, donde se recojan todas las cuestiones que aborden la totalidad del temarios, ya que así el proceso sería "más objetivo y eficaz" porque las preguntas y respuestas serían previamente predeterminadas y evitando así la "indefensión jurídica" del opositor y de la propia administración.



También ha pedido que se negocie "cuanto antes" la oferta de empleo público de 2018, momento en el que ha solicitado que las plazas de dicha oferta contemplen el 100 por cien de la tasa de reposición y, si es posible, ha dicho, aumentarla.



Por otra parte, y en cuanto a promoción interna, ha solicitado a la Junta un "esfuerzo grande" en provisión de los procesos para darle la posibilidad a los empleados públicos de tener una "carrera profesional real", un aspecto éste que ya es posible ya que la promoción interna no tiene cupo en la tasa de reposición.



ACUERDO DE CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO



De la misma manera, la secretaria de Administración Autonómica de FeSP-UGT Extremadura, María Ángeles Rodríguez, en cuanto al Acuerdo de Consolidación y Estabilización del Empleo, ha recordado el objetivo de reducir la temporalidad de los empleados públicos al 8 por ciento, una tasa situada actualmente entre el 30 y 40 por ciento en el personal de la administración general de la Junta.



Por ello, el sindicato ha propuesto que las plazas objeto de consolidación y estabilidad sean ofertadas mediante procesos de concurso-oposición y donde la fase de concurso se eleve al máximo permitido, es decir que la fase de oposición sea un 60 por ciento y la de concurso un 40 por ciento.



También ha pedido FeSP-UGT Extremadura la publicación de los temarios y que, en cuanto al desarrollo de los ejercicios, las pruebas sean "objetivas" tipo test, donde existan tres respuestas alternativas y las respondidas erróneamente no penalicen.



Asimismo, ha solicitado la reducción de los temarios, al igual que ocurre con la promoción interna, ya que entiende que los interinos o temporales ya han superado unas pruebas para trabajar en la administración.



Finalmente, el sindicato ha instado a que se celebre un solo ejercicio tipo test y en el caso de que haya más de un ejercicio que los mismos sean sumatorios y no eliminatorios, sumando también la fase de concurso.



También ha indicado Rodríguez que UGT apuesta por que en la mesa de negociación se deben unificar los procesos de la oferta de 2018 y de consolidación para que haya una única convocatoria, aunque, ha apuntado, esta cuestión deberá ser valorada por las demás centrales sindicales con representación.



PLAN DE ORDENACIÓN DE RRHH DEL PLAN INFOEX



El Plan de Ordenación de Recursos Humanos (RRHH) del Plan Infoex es otro de los asuntos a abordar, por lo que ha pedido que se agilicen los procesos de convocatoria específica de puestos de concurso de traslado y de promoción, ya que, como ha recordado, el compromiso de la Junta es tenerlo terminado a 31 de diciembre.



Finalmente, ha abogado Rodríguez por dar un impulso a la aprobación del Plan de Igualdad de la Junta y de medidas de conciliación.