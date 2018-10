Extremadura continúa siendo la región "más segura" de España

Ep

El jefe regional de Operaciones y jefe superior accidental de la Policía Nacional en Extremadura, José Manuel Merino, ha destacado entre las "grandes amenazas globales" a las que se enfrentan los agentes el terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia y la violencia contra las mujeres.



Durante su intervención en el acto de entrega de condecoraciones con motivo del Día de la Policía Nacional celebrado este martes en el Teatro López de Ayala de Badajoz, Merino ha destacado que los agentes deben enfrentarse a "grandes amenazas globales" como es el terrorismo "en todas sus manifestaciones", la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia, así como la violencia contra las mujeres, los delitos de odio, la trata de seres humanos o las redes de inmigración clandestina.



También se enfrentan, ha continuado, a "amenazas" a la seguridad ciudadana, a la vez que ha señalado que para responder a las mismas "son necesarias unas buenas dosis de vocación de servicio", el cumplimiento de la ley y el respeto a la dignidad humana, la protección a las víctimas "y el amor a España".



De igual modo, ha apuntado que, aunque se trata de una "situación de interinidad", siente una "enorme satisfacción" de participar por primera vez como jefe superior en la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, por lo que ha querido transmitir su "más sincera felicitación" a los policías, a los componentes de los cuerpos generales y al personal laboral que prestan sus servicios en la Jefatura Superior.



José Manuel Merino ha coincidido con la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, en destacar que este año la Jefatura Superior de Policía de la región "ha conseguido nuevamente" disminuir los índices de criminalidad y aumentar el número de detenidos, sobre lo cual Merino ha detallado que en la ciudad de Badajoz el descenso se ha dado tanto en delitos graves como en menos graves o leves.



"Ha habido una disminución importante en delitos contra las personas y delitos contra el patrimonio, realmente es difícil mejorar estos niveles de criminalidad como los que tenemos", ha valorado Merino, mientras que García Seco ha destacado el "buen hacer" de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que han convertido a Extremadura es la comunidad "más segura" de España.



En este sentido, la delegada ha concretado que datos como una tasa de 21,41 delitos por cada 1.000 habitantes, casi veinte puntos por debajo de la media nacional a fecha de 30 de agosto, "confirman" que Extremadura "sigue siendo la Comunidad Autónoma más segura de España", con unos "bajos" niveles de criminalidad que hacen que se sienta "orgullosa" del trabajo de la policía.



NO BAJAR LA GUARDIA



No obstante, García Seco ha instado a ser "ambiciosos en los objetivos" y a "no bajar la guardia" para ser "lo suficientemente audaces" para adelantarse, como ha venido haciendo la Policía Nacional, a los "nuevos tipos de delitos", como la ciberdelincuencia, las redes de trata de personas y el crimen organizado o aquellos como el bulling o el acoso a los menores que afectan a los colectivos más sensibles de la sociedad.



Igualmente, ha abogado por estar "muy alertas" ante la violencia de género y ha pedido a quienes, como ella, tienen responsabilidad que luchen contra esta "lacra" y contribuyan a la protección de las víctimas, sobre lo cual ha señalado que el Gobierno de España ha impulsado el Pacto de Estado contra la violencia machista e iniciado el proceso para incrementar los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y mejorar su formación en el ámbito de la lucha contra este tipo de violencia.



En relación al Gobierno, también ha recordado que ha dado "los primeros pasos" para que la equiparación salarial de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sea una "realidad", en relación a la cual ha agradecido su papel a los sindicatos policiales.



Asimismo, ha afirmado que, en 2019, se cumplirán 40 años de la incorporación de la mujer al Cuerpo Nacional de Policía, pese a lo cual la presencia de las féminas en el cuerpo "todavía es relativa", razón por la cual ha aseverado que es "objetivo" del Gobierno impulsar la presencia femenina y facilitar que las mujeres "lleguen hasta donde ellas quieran llegar".



Finalmente, ha rememorado que ya han comenzado los trabajos para la construcción de la nueva comisaría de Almendralejo y ha avanzado que ha trasladado al Ejecutivo central las necesidades "urgentes" del resto de comisarías de la región.



ENTREGA DE DISTINCIONES



La directora general de Emergencias y Protección Civil de la Junta, Nieves Villar, o el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, entre otras autoridades, han asistido a este acto en el que se ha distinguido a 35 agentes del Cuerpo Nacional de Policía con la cruz del mérito policial con distintivo blanco y a ocho personas no pertenecientes al cuerpo, a la vez que se han entregado 16 menciones honoríficas.



Al respecto, José Manuel Merino ha explicado que el Día de la Policía es una "ocasión" para "reconocer los méritos extraordinarios" contraídos por los miembros de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones y por "servicios especialmente brillantes" como los inspectores que han participado en una operación antiyihadista en Mérida.



También ha destacado a un oficial de policía por su "especial implicación que resultó fundamental" para el esclarecimiento de un homicidio que tuvo lugar en el Cerro de Reyes de Badajoz; a un oficial de la Policía Nacional y a otro de la Local por su "heroica labor" al arrojarse al río Guadiana para salvar la vida a una mujer; a dos policías que evitaron que una mujer se arrojara al Guadiana; y a un inspector del Tedax-NRBQ y a profesores universitarios por un trabajo de investigación relativo a la detección de agentes peligrosos.



También se ha distinguido, como ha puesto en valor la delegada del Gobierno, con dos menciones especiales a una oficial de policía y a una policía de la Brigada de Extranjería por su trayectoria en la lucha contra la trata de seres humanos.