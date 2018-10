El PSOE dice que seguirá luchando contra el paro pese a los 20.536 desempleados menos

Ep

Así, lo ha señalado el diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Celestino Vegas, reiterando que su partido seguirá "luchando" contra el paro que acumula la región como "lo más importante", pese a destacar al mismo tiempo que en la comunidad hay "20.526 parados menos" ahora que al principio de la legislatura.



Ha hecho así una valoración "desde la prudencia" de las cifras de paro en septiembre en Extremadura, toda vez que si bien en su partido "no" pueden estar "satisfechos", la "tendencia" es favorable en la comunidad, ha dicho.



En este sentido, ha indicado que en el PSOE están "contentos de forma moderada" con la "tendencia" de los datos del paro, porque en lo que va de legislatura la región acumula "20.536 parados menos", así como porque en septiembre de 2017 fue "más intenso en la caída del desempleo, un 4,16 por ciento, con respecto al de 2018 que solamente ha sido del 3,69 por ciento".



"Estos tres datos marcan esa tendencia de la que estamos hablando y de la que nosotros nos sentimos moderadamente satisfechos", ha dicho Vegas, quien ha subrayado que para el PSOE "lo más importante siempre ha sido el problema del desempleo, siempre".



"Desde que comenzó la legislatura todos los esfuerzos del gobierno socialista de Extremadura han sido medidas para disminuir el desempleo, y fruto de esta política en lo que va de legislatura llevamos esos más de 20.000 desempleados menos con respecto al inicio de la legislatura", ha incidido.



AYUDA DEL GOBIERNO CENTRAL



Al mismo tiempo, Celestino Vegas ha apuntado que su partido sigue reivindicando la "ayuda" y el "compromiso" del Gobierno central con Extremadura, y por eso apoya a Guillermo Fernández Vara "en su reivindicación ante Pedro Sánchez en la próxima reunión que mantendrán en las próximas semanas en la que se le pedirá de nuevo el Plan Especial de Empleo para Extremadura".



"Porque los extremeños necesitamos de ese apoyo exterior para poder converger... si no, no somos capaces por nosotros solos de poder llegar a las cifras que llegan en otras regiones", ha apuntado.



"Seguimos con esa reivindicación al Gobierno de España porque necesitamos esa ayuda, y lo hacemos gobierne quien gobierne. No solamente nos limitamos a pedírselo al señor Rajoy cuando estaba el señor Rajoy, ahora se lo pedimos al señor Sánchez, porque entendemos que es justicia que los extremeños tengan ese plan de empleo", ha indicado.



En este sentido, ha considerado --en alusión al PP-- que "no vale pedir soluciones al Gobierno de España cuando se ha gobernado aquí y se alcanzaron las cifras de paro más altas que ha conocido esta región". "Eso le resta toda la credibilidad que pudiera tener a la hora de pedir soluciones al problema del paro, que por otro lado hay que decirlo es un problema muy serio y muy grave que tenemos los extremeños".



Ha destacado, en esta línea, las medidas que está aplicando la Junta para "paliar" el paro. "Hay medidas muy concretas que se toman para paliar el paro, otra cosa es que después tengan el efecto que den", ha indicado.



Como ejemplo, ha resaltado que la Junta ha anunciado 10 millones para un plan de empleo para la zona de la mina de Aguablanca, lo que evidencia que "el gobierno socialista sí toma medidas concretas para paliar el paro".



"Esto son datos que evidentemente no nos satisfacen del todo, pero seguiremos luchando porque el principal objetivo que tenemos es intentar que las cifra del paro sean las menos posible al final de legislatura", ha espetado el diputado socialista.