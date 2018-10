El PP advierte de que Sánchez y Vara llevan a Extremadura a "la ruina más absoluta"

Ep

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha tachado de "auténtico desastre" el dato de paro en septiembre en la región y ha lamentado que el mismo "se suma a los desastres de meses anteriores", lo que a su juicio evidencia, unido a otros indicadores, que los socialistas Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara están llevando a la comunidad a "la ruina más absoluta".



En este sentido, ha considerado que "las expectativas son como para no salir a la calle", toda vez que hay "proyectos empresariales que se anunciaron y no llegan, no aterrizan, megacasinos que se fueron, el matadero que no está" y que "Almaraz que se cierra", lo que unido a que "en infraestructuras no se ejecutan las inversiones", lleva a su juicio a que "la Economía Verde y Circular" anunciada por la Junta "es cada día más negra en Extremadura" como "auténtica realidad".



De este modo, ha incidido en que Extremadura está "cada vez más empobrecida, cada vez más despoblada", así como que de la misma "se marchan los jóvenes" y "no converge a pesar de recibir fondos europeos para ello", lo que lleva al PP a pedir "a gritos" soluciones ante esta situación, ha apuntado.



"Que la región con más paro de España y la segunda región que más paro tiene de Europa, que la región que ha tenido esta legislatura el peor comportamiento en afiliación y el segundo comportamiento en los datos de paro de todo el país en estos cuatro años, presente un septiembre como el que ha presentado sigue profundizando en el desastre, en la ruina de Extremadura, en el caos en las políticas de empleo, y en la necesidad de políticas urgentes que llevamos pidiendo muchos años en este parlamento", ha afirmado Teniente en rueda de prensa este martes en Mérida.



Tras apuntar que "los datos (de paro) hablan por sí mismos", ha incidido en que el incremento del paro en septiembre en Extremadura supone "seis veces más que la media nacional" y "el tercer mayor aumento del país", así como "una destrucción de empleo frente a un incremento de la afiliación pequeño a nivel nacional".



De igual modo, ha advertido de que Extremadura es la región con "más paro femenino", y ha lamentado que en el último año del incremento en general de 7.900 ocupados más 200 "sólo son mujeres", así como que en resumen a juicio del PP en la región haya cada vez "más paro, menos contratos, menos afiliación, más paro juvenil, más paro femenino y menos autónomos".



Además, ha apuntado que el Gobierno de "Sánchez-Vara" empieza a "dar signos de lo que pasaba con el PSOE cuando coge las riendas de este país: la economía se para y el empleo empieza a destruirse"; y ha lamentado que si "los datos a nivel nacional son malos, los de Extremadura son peores".



"En una Extremadura cada vez más empobrecida, cada vez más despoblada, donde se marchan los jóvenes, que no converge a pesar de recibir fondos europeos para ello, con estos datos mes a mes lógicamente es para hacer algo urgente que llevamos pidiendo a gritos", ha apuntado Teniente, quien ha dicho que "Sánchez y Vara nos están llevando a la ruina más absoluta" y que "el PSOE de Vara nos anestesia con sus mentiras, con sus falsas promesas que se renuevan ahora en época pre-electoral".



Al mismo tiempo, ha criticado que las centrales sindicales "con estos datos" se mantengan en un "vergonzoso silencio". "No hay megáfonos en esta región, han desaparecido. No sé a qué van a esperar... ¿Tiene que ir peor esto para que salga alguien a decir algo?", ha preguntado.



En este sentido, ha recordado que "proyectos empresariales que se anunciaron y no llegan, no aterrizan, megacasinos que se fueron, el matadero que no está, Almaraz que se cierra", y que "las expectativas son como para no salir a la calle", unido a que "en infraestructuras no se ejecutan las inversiones", lo que lleva a que "la Economía Verde y Circular que anunciaron es cada día más negra en Extremadura" como "auténtica realidad".