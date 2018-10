Monago cree que la flexibilización horaria en el SES se ha "hecho sin consenso"

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que la flexibilización horaria en el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha comenzado este lunes, se ha "hecho sin consenso" y con un "descontento general".

En esta línea, y a preguntas de los medios, Monago ha dicho que del consejero de Sanidad, José María Vergeles, no se cree "nada" porque la flexibilización se ha "hecho sin consenso" y ha acarreado un "descontento general" entre el personal del SES.

Asimismo, y en su opinión, Vergeles, tiene un "problema serio con la mentira" y adolece de "falta de credibilidad", ya que "miente a sabiendas".

"No me quiero cebar con él, pobrecito, ya bastante tiene él con aguantarse él mismo, que lo dice: 'No me aguanto ni yo mismo', en una entrevista lo he podido leer, totalmente, en eso sí estamos de acuerdo", ha dicho.

De esta forma, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP extremeño, Monago ha recordado que Vergeles "prometió un hospital en Cáceres y va a hacer medio hospital", en Don Benito-Villanueva "lo único que va a hacer el señuelo" y en cuanto al Hospital Infanta Cristina, como "se nos cae en algunas cosas", la "única aportación a la sanidad es cambiarle el nombre y quitarle el Infanta Cristina".

También ha criticado el líder de los 'populares' extremeños que, mientras el responsable de la cartera sanitaria "no ha hecho nada en cuatro años" en cuanto a la Facultad de Medicina, ahora va a presentar una maqueta.

Asimismo, ha lamentado también que el actual gobierno va a dejar "arruinada" la región y ha considerado que la situación en la que dejó Vara la comunidad en 2011, cuando perdió el gobierno, va a ser una "broma" si se compara con el año 2019.

"Cuando se hacen medidas de este tipo se tienen que planificar. Lo que no puede hacer es que a unos colectivos le llegue y otros tengan que esperar", ha indicado Monago, quien ha resaltado que el tratamiento a los empleados públicos debiera ser "homogéneo".

Además, ha dicho, la flexibilización horaria se soluciona "poniendo dinero" y no se arregla con "100 facultativos más", además de indicar que es una "ocurrencia tras ocurrencia" y añadir que se está "improvisando mucho" en materia sanitaria, con lo que "se caerá la calidad de la sanidad en Extremadura".

"Mientras, en el Hospital Infanta Cristina, en cajas de madera, equipos de tratamiento del cáncer", que, como ha dicho, se abrirán próximamente de cara a las elecciones, un hecho ante el que "nadie sale en la calle".

"Si yo me hubiera pegado tres años con equipos embalados en cajas de madera de radiodiagnóstico yo no tengo Extremadura para correr", ha dicho.

CALOR EN LAS AULAS

Por otra parte, y a preguntas de los medios sobre las protestas y quejas por las elevadas temperaturas en las aulas estas pasadas semanas, Monago ha dicho que los alumnos extremeños "no pueden estar con esas temperaturas", ya que "si no se puede trabajar, no se puede estudiar".

Así, ha dicho que una medida para paliar esta situación puede ser acortar las jornadas en los puntos donde se registren las temperaturas más elevadas y ha abogado por tomar medidas "a corto plazo", ya que los padres y madres "tienen toda la razón del mundo".