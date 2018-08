El próximo lunes, Tráfico desarrolla una campaña de control de velocidad en Extremadura

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha a partir del próximo lunes, 6 de agosto, una nueva campaña de control de velocidad, especialmente en carreteras convencionales y vías urbanas extremeñas, que durará hasta el próximo domingo día 12.



Dicha campaña consistirá en un "importante incremento" de los controles con la utilización del "máximo número de medios humanos y materiales disponibles", que incluye aproximadamente a unos 400 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil extremeña.



La velocidad es un "factor de riesgo muy importante", aunque no esté aceptado "al mismo nivel de peligrosidad" que otros "condicionamientos claves" como la incompatibilidad del alcohol con la conducción o el uso del cinturón de seguridad.



Así, en el 20 por ciento, de los casos de accidentes mortales en vías interurbanas se aprecia la velocidad como un "factor concurrente" y, en zonas urbanas, especialmente en casos de atropello, la velocidad es "determinante" pues, a partir de 80 km/h, es "prácticamente imposible" que un peatón no fallezca en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 10 por ciento, ha informado la Delegación del Gobierno.



Cabe destacar que en la anterior campaña de este tipo realizada en agosto de 2017 en Extremadura se controlaron 5.452 vehículos en el total de vías de la región, de los cuales fueron denunciados 276 (149 en la provincia de Badajoz y 127 en la de Cáceres).



EFECTO PEDAGÓGICO



Otro de los objetivos que se pretende lograr con esta campaña "especial" es "incrementar la concienciación" de los conductores sobre los riesgos del exceso de velocidad.



Para ello, en la mayoría de las ocasiones se procederá a la identificación del conductor y la notificación 'in situ', con el fin de "potenciar el efecto pedagógico" de la concatenación infracción-denuncia, especialmente en relación con el permiso por puntos.



Asimismo, tanto los paneles de señalización variable como las pantallas alfanuméricas de los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las inmediaciones "advertirán" a los conductores de la existencia próxima de controles.