SGTEX asegura que existen "multitud de deficiencias" en ambulancias del SES

El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX ha asegurado este martes que existen "multitud de deficiencias" en las ambulancias que en la actualidad suministra la empresa Ambulancias Tenorio al Servicio Extremeño de Salud (SES).

Así lo ha comprobado el sindicato a través de los profesionales del SES que prestan sus servicios en las Ambulancias de Soporte Vital Avanzado (UMES) y los VIR (Véhículos de Intervención Rápida), que actúan en emergencias extrahospitalarias, según informa SGTEX a través de nota de prensa.

En este sentido, añade que estas deficiencias han dado ya lugar, incluso a "accidentes personales de los propios pacientes", así como a "accidentes laborales del personal propio de la Junta de Extremadura".

También SGTEX ha aludido a "incumplimientos de los pliegos" que hacen las ambulancias "inseguras tanto para pacientes como trabajadores" y que, según señala en nota de prensa, ya han sido puestos de manifiesto tanto a las Gerencias del Área de Salud de Badajoz como a Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

En concreto, el sindicato ha señalado que algunas ambulancias disponen de un peldaño fijo que no ocupa toda la puerta y que "obliga a subir y bajar en diagonal"; la suspensión "no es la adecuada ni para pacientes críticos ni para el personal que trabaja en ella", o que los actuales vehículos "no tienen un sistema de suspensión por amortiguadores sino por ballestas".

Esta situación provoca que "cuando se traslada a un paciente no se amortiguan ni baches, ni resaltes, ni ninguna de las imperfecciones de la vía", que "se transmiten tanto al paciente como al personal que viaja en de la unidad asistencial", una cuestión "especialmente trascendente en los pacientes politraumatizados graves y lesionados medulares".

Además, se han detectado "incumplimentos" en otras prescripciones de los pliegos, como la obligatoriedad de la "Instalación fija de barras que permitan una deambulación segura con el vehículo en marcha", así como que "carecen de un sistema de climatización e insonorización adecuado".

Por todo ello, el Sindicato de Empleados Públicos ha pedido al Servicio Extremeño de Salud que "obligue a la empresa a subsanar, con la máxima celeridad todas las deficiencias detectadas y comunicadas", así como "a la sustitución de aquellos vehículos que no sean adecuados", concluye.