Aprobado un proyecto de Ley que viene a sustituir a la normativa actual del suelo

La portavoz del Consejo de Gobierno, Isabel Gil Rosiña, ha informado de la aprobación, en la sesión de este martes, del proyecto de Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), que será enviado a la Asamblea de Extremadura para su tramitación.

En concreto, este nuevo texto viene a sustituir a la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, que ha sido modificada hasta en seis ocasiones, por lo que se ha considerado llegado el momento de “dejar de poner parches”, según sus palabras, para elaborar una nueva norma “más acorde con los nuevos tiempos” y que busca el equilibrio entre lo rural y lo urbano.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, Gil Rosiña ha incidido especialmente en que será la primera ley de suelo de nuestro país que incluya medidas concretas respecto a la perspectiva de género, si bien el proyecto de ley pretende "dar respuesta" también a otros dos retos como la sostenibilidad y la despoblación de los pequeños municipios.

A su vez, la portavoz ha señalado que el nuevo texto sitúa a la “persona” como criterio fundamental del desarrollo urbanístico y territorial y no “el metro cuadrado construido”, que era en lo que se basaba la normativa anterior, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

También ha destacado el "alto grado de consenso" alcanzado entre todas las partes afectadas, mediante la creación de 21 mesas territoriales y entrevistas por toda la región, y el hecho de que incorpora medidas de simplificación administrativa (tramitación electrónica) como ya suele hacer la Junta de Extremadura en todos los proyectos normativos.

Cabe destacar que el texto normativo autonómico en vigor en esta materia –la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura– presentaba "no sólo un problema coyuntural derivado del contexto de crisis económica, sino también estructural para atender a la realidad territorial extremeña de asentamientos dispersos y poco poblados, en la que lo rural constituye la mayor parte del territorio".

Así, partiendo de esa realidad de asentamientos dispersos y con una mayoría de municipios que no llegan a los 5.000 habitantes, este proyecto de ley proyecta el planteamiento inverso a la anterior: "se legisla para lo que constituye la generalidad, para lo común, es decir, en atención a los pequeños municipios y se establece como excepcional y particular, aunque no menos importante, el caso de los municipios mayores", precisa el Ejecutivo regional.

Parte de la sostenibilidad territorial pasa por contar con ciudades medias y regularlas de forma adecuada y establecer las necesarias relaciones para articular el territorio.

En atención a este hecho, el proyecto de ley introduce en relación con el sistema de asentamientos dos conceptos que considera que ayudarán a articular de forma equilibrada el territorio: los núcleos de base y los núcleos de relevancia.

Concretamente, los núcleos de base integran a todos los municipios de pequeña entidad (con menos de 5.000 habitantes) que están distribuidos por todo el territorio extremeño y son la base del sistema estructural.

Por último, los núcleos de relevancia son el resto de núcleos, cuya posición en el sistema gradúa las relaciones entre las distintas poblaciones y establece "la necesaria jerarquía funcional que permite articular un sistema territorial justo, solidario y equilibrado", concluye la Junta.