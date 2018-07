El pleno de la Asamblea de este miércoles votará de forma definitiva la propuesta de LEGIO

Ep.



El pleno de la Asamblea de Extremadura que se celebrará el próximo miércoles, día 25, debatirá las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios a la propuesta de ley de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) en la comunidad, que será votada en su conjunto, y que previsiblemente será aprobada a tenor del posicionamiento sobre la misma avanzado por los grupos parlamentarios.



Así, aunque Podemos y Ciudadanos no han avanzado de forma clara su posicionamiento sobre dicha ley, a la espera del debate y votación de sus enmiendas parciales formuladas, el texto saldrá previsiblemente adelante con el apoyo del PSOE y con el ya anunciado hace unos días posicionamiento del PP de abstenerse para no bloquear" la iniciativa.



Al respecto, este lunes en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, el socialista Valentín García ha defendido que la citada propuesta de ley permite instalaciones de ocio "intensivas en mano de obra" en la comunidad; y ha recordado que su grupo defenderá siete enmiendas parciales para adaptar la iniciativa a las consideraciones realizadas sobre la misma por parte del Consejo de Estado.



A su vez, la 'popular' Cristina Teniente ha considerado que como consecuencia de las enmiendas que planteará el PSOE a la propuesta de ley ésta "queda desvirtuada" y "nace prácticamente muerta", aunque ha subrayado que en todo caso el PP va a ser "responsable" y "no" va a "bloquear" una iniciativa que "supuestamente atrae inversiones" a la comunidad.



Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, ha defendido las "inversiones y ocio" en la comunidad, aunque no con "casinos y mano de obra barata"; y ha apuntado que el sentido del voto de su grupo a la LEGIO dependerá también de la incorporación o no de las más de 50 enmiendas de su formación al texto final de la iniciativa.



Mientras, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha rehusado adelantar el sentido del voto de su grupo ante la LEGIO hasta que se debatan y aprueben o no las enmiendas parciales planteadas por el mismo.



OTROS ASUNTOS DEL PLENO



Por otra parte, en el que será el último pleno de la Asamblea en este periodo de sesiones, además, el PP preguntará al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre la aplicación de las recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre flexibilización horaria comercial en Badajoz y en Cáceres; y Ciudadanos hará lo propio Ciudadanos al jefe del Ejecutivo regional sobre posicionamiento de la comunidad en materia de financiación autonómica.



A su vez, Podemos preguntará a Vara sobre el actual estado de la sanidad extremeña y su posicionamiento respecto a un impulso o no de la atención privada en esta materia en la región.



Además, en el pleno de la Asamblea del próximo miércoles comparecerá la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, para informar sobre el decreto extremeño de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.



De igual modo, se debatirá una iniciativa parlamentaria de Podemos relacionada con la revisión de seguros para coberturas de pequeñas y medianas explotaciones de cereza en Extremadura.



Finalmente, en el turno de preguntas orales a consejeros de la Junta, el PP abordará la gestión de las oposiciones de Secundaria y la repetición de pruebas, así como también preguntará al consejero de Sanidad, José María Vergeles, sobre una "presunta trama" de reetiquetado de productos cárnicos y jamones en la comunidad.



Podemos, por su parte, preguntará sobre gestiones de la Junta relacionadas con las familias que están viviendo en el edificio de la Guardia Civil en Badajoz, así como sobre cuestiones relacionadas con la anestesia epidural en el Hospital de Plasencia.



Además, Ciudadanos preguntará también a Vergeles sobre la reforma "urgente" del Marco de Atención a la Dependencia en Extremadura (Madex).