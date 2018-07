Instituto Consumo Extremadura recibe dos reclamaciones de afectados por cierre de iDental

Ep.

El Instituto de Consumo de Extremadura han recibido, hasta este lunes, 23 de julio, dos reclamaciones y "muchas" consultas de afectados por el cierre de las clínicas iDental, mientras que en España se ha dado 6.205 reclamaciones y denuncias.

Cabe destacar que en Extremadura no se implantó ninguna clínica iDental por lo tanto "en el territorio no ha habido ninguna franquicia" de esta entidad, por lo cual, los afectados extremeños han tenido que ser atendidos en una clínica de iDental de otras comunidades como Andalucía, Castilla y León o Castilla- La Mancha.

Así lo ha destacado este lunes el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en una rueda de prensa acompañado por la directora general de Salud Pública, Pilar Guijarro, y la gerente del Instituto de Consumo de Extremadura, Leonor Martínez-Pereda.

En su intervención, Vergeles ha explicado que iDental operaba en todo el territorio nacional en 24 clínicas que se habían vendido como "clínicas low cost o como clínicas sociales" por lo tanto este era "el primer motivo para desconfiar".

Ante esta situación, Vergeles ha ofrecido una serie de recomendaciones a los afectados por este asunto, como que cuando alguien se vaya a "endeudar" para hacerse un tratamiento que afecta a la salud bucodental, se aconseja "el tratamiento se realice en clínicas dentales de confianza".

A su vez, ha añadido que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) "no tiene en este momento datos reales del total de afectados por iDental" ya que éstos "han puesto reclamaciones en diferentes instancias como en las autoridades sanitarias, en las propias clínicas o en autoridades de consumo", desde donde están "dando traslado a la fiscalía de todas y cada una de las reclamaciones que se están poniendo" sobre estas clínicas.

DEJAR DE COBRAR LOS CRÉDITOS

De esta forma, ha añadido que también "se está reiterando a las entidades financieras o no financieras que dejen de seguir cobrando los créditos vinculados al consumo a los pacientes que tenían créditos por tratamiento en iDental", y ha agregado que se está "informando y asesorando a todos y cada uno de los pacientes".

Asimismo, ha explicado que ante el cierre "se debe hacer una reclamación a la clínica por escrito" y "si es a través de un medio como burofax mejor", y ha dicho que en segundo lugar, los afectado tiene que "solicitar" todo el historial clínico que iDental tenga sobre ellos, ya que el historial, según la ley "es titularidad del paciente", y por lo tanto este lo tiene que "custodiar", y en caso de no obtener respuesta por parte de la clínica se deberá proceder a imponer "una denuncia ante las agencia de protección de datos".

Además, en el caso de tener un crédito vinculado al consumo hay que "interponer una reclamación ante la entidad financiera o no financiera" ya que será amparado por la ley de consumo para "dejar de pagar ese crédito" puesto que "ya no se está recibiendo respuesta por parte de la clínica", y si "la entidad financiera no responde", se podrá "presentar una denuncia al Banco de España" para que "dicha entidad responda ante la situación.

Por ello, ha dicho que se recomienda "guardar toda la documentación hasta que se vaya resolviendo desde el punto de vista de la fiscalía", y ha añadido que quienes más difícil lo tiene son "aquellos que hayan pedido créditos personales que no estén vinculados al servicio".

Por otro lado, Vergeles ha señalado que desde el Consorcio de Información al Consumidor de Extremadura también insiste en tres cuestiones fundamentales como que si el pago es al contado a la clínica "hay que exigir continuar con el tratamiento en esta o en otra clínica" o "resolver el contrato con reintegro de las cantidades".

Al mismo tiempo, ha dicho que "si la financiación es por una entidad ajena a la clínica será muy difícil dejar de pagar el crédito" ya que el afectado "tendría que argumentar que dicho crédito estaba vinculado a iDental, y ha explicado que "si la financiación está vinculada al contrato de servicio" se debe comunicar la falta de prestación de ese servicio a la entidad.