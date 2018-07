La Ley de Memoria Histórica de Extremadura agilizará los procesos de exhumación

La consejera de Cultura e Igualdad de la Junta, Leire Iglesias, ha destacado que el proyecto de ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura responde a la "obligación" de la Administración ante las familias de los represaliados y ha defendido que permitirá que "se agilicen" los procesos de exhumación.



Así, según ha apuntado Iglesias, esta ley indicará "cómo deben ser" dichos procesos y también los "facilitará" aunque "no haya voluntad de permitir" las excavaciones por parte de los propietarios de los terrenos en los que se encuentren los restos.



La consejera ha hecho estas declaraciones durante una visita a las excavaciones que se realizan en una fosa común de la Guerra Civil localizada en el cementerio de Fuentes de León (Badajoz), que se incluyen en el programa de Recuperación de Memoria Histórica de Extremadura y donde han aparecido los restos de dos personas.



De esta forma, la consejera ha realizado esta visita coincidiendo con el 82 aniversario de "un golpe contra un gobierno legítimo", y un día después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobara el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática.



Así, la responsable de Cultura e Igualdad ha defendido que dicho proyecto de ley servirá "para conocer y dignificar" la historia, "no sólo como un recuerdo sino como un derecho" y ha asegurado que en esta norma "no hay rencor, revanchismo ni miedo sino interés por darles digna sepultura a estos restos" porque era una "obligación" de la Junta "para con estas familias".



Por su parte, el alcalde de Fuentes de León, Francisco Martínez, ha subrayado que "existía constancia" por testimonios de personas mayores de la localidad de la existencia de fosas comunes en el cementerio en las que se podrían encontrar los restos "de más de 90 personas" represaliadas durante la Guerra civil, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.



Según ha señalado el primer edil "hasta ahora" se han hallado en las excavaciones que la Consejería de Cultura está realizando en el municipio los restos de dos personas "que parecen ser mujeres".



Además, según precisa la Junta, estos trabajos del cementerio de Fuentes de León "se han centrado" en la zona donde se cree que existen "dos grandes fosas" en las que se enterraron a represaliados de la Guerra Civil y la posguerra. Así, durante los trabajos de sondeo con medios mecánicos realizados los pasados 3 y 4 de julio, se ha "detectado" la presencia de enterramientos en los que han aparecido diferentes restos.



CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL



Tras conocer las citadas excavaciones, Leire Iglesias ha visitado a los jóvenes participantes en el campo de voluntariado juvenil Fuentes de León, incluido en las actividades de la Campaña de Verano 2018 del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx).



Así, mediante dicha campaña del IJEx, quince jóvenes de diferentes partes de España realizarán, hasta el próximo 30 de julio, tareas arqueológicas en las Cuevas de Fuentes de León.



Dichos participantes proceden de País Vasco, Murcia, Aragón, Andalucía y Extremadura y han explicado a Iglesias su experiencia en la XV Campaña de Excavaciones que se realiza en dicha cueva a través del proyecto 'Orígenes', el cual "estudia el paso del hombre desde múltiples perspectivas".



La titular de Cultura ha agradecido al alcalde de Fuentes de León la "colaboración total" del municipio con este campo de voluntariado y ha resaltado la "apuesta" de su departamento por estas actividades "que unen" la formación, el trabajo, el ocio y el respeto a la naturaleza.



Los jóvenes participantes en esta actividad dedican su jornada de mañana a realizar excavaciones en las cuevas protegidas de Fuentes de León, de un "alto valor geológico" y una "gran diversidad" de yacimientos arqueológicos. Así, este Campo de Trabajo posibilita "continuar" el programa de excavaciones iniciados en 2002, que ha permitido "hallazgos claves" para el estudio de la etapa de tránsito entre las sociedades humanas con un modo de vida gregario.



Finalmente, durante la jornada de tarde los jóvenes asisten a conferencias, que también están abiertas a todos los vecinos de Fuentes de León, en el que diversas personalidades del mundo de la historia y la arqueología de Extremadura, ofrecen su visión sobre su campo de trabajo.