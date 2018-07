Martín asegura nuevo reglamento no contempla "indemnizaciones" para diputados que cesen

Ep

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha insistido en que la reforma del Reglamento de la Cámara no contempla "indemnizaciones" para los diputados que cesen su actividad y estén en situación de desempleo y que lo que se pretende es alcanzar una "igualdad" del extremeño con otros parlamentos.



"Que quede claro, no hay indemnizaciones, todo queda al amparo además de lo que pase después de esa negociación sobre el convenio con la Seguridad Social, con el ministerio, y al amparo de la Mesa y la Junta de Portavoces", ha reiterado.



En esta línea, Martín ha apuntado que lo que pretende la enmienda aprobada por los grupos y que se incluirá en la reforma del Reglamento de la Cámara es llegar a un convenio con la Seguridad Social para que los diputados autonómicos puedan cotizar para el desempleo.



La presidenta de la Asamblea de Extremadura se ha pronunciado de esta forma este jueves a preguntas de los periodistas en Mérida, tras la aprobación en comisión de una propuesta de Podemos en este sentido que fue transaccionada por el PP, PSOE y Cs y que se incluirá en la reforma del Reglamento de la Cámara en la que trabajan los grupos.



De esta forma, Blanca Martín ha resaltado que no ve "tanto el revuelo que se ha montado" en torno a este asunto, al tiempo que ha destacado que en la reforma del Reglamento de la Cámara hay un "gran pacto" por parte de las fuerzas políticas de la Asamblea con 65 enmiendas consensuadas.



"El reglamento todavía no se ha aprobado, tiene que pasar por un pleno, que será el 25 de julio, por lo tanto creo que nos estamos adelantando todavía a muchas cuestiones", ha insistido, al tiempo que ha considerado "curioso" que haya "saltado este lunes esa enmienda".



Por ello, la presidenta de la Asamblea de Extremadura ha insistido en que su opinión personal es que es "mucho más beneficioso" tener la posibilidad de cotizar al subsidio por desempleo que "no arrancar cada vez que termina una legislatura con indemnizaciones".



También se ha referido Martín a que la reforma del Reglamento, junto con la asignación para los diputados que cesen su actividad, contempla asuntos de importancia como que la moción de censura pasa a regularse de la misma manera que en las Cortes Generales o que se acaba con la delegación de voto para adoptar el sistema de voto telemático.



Asimismo ha recordado que los sueldos de los diputados y los miembros de la Mesa de la Asamblea se bajaron al principio de la legislatura aunque eso "no ha rellenado grandes portadas en la región".