El PP se compromete a trabajar para que la carrera profesional sea una realidad

Ep

La portavoz del PP extremeño, Gema Cortés, ha indicado que su partido, ante los "continuos incumplimientos" del actual Ejecutivo regional del PSOE en materia de empleados públicos en la región, y de cara a las elecciones autonómicas de 2019, se compromete a "trabajar" para que la Carrera Profesional en dicho colectivo sea "una realidad" y que con ello "todos los funcionarios de Extremadura sean de primera y tengan el reconocimiento que se merecen".

En este sentido, ha considerado que la Junta lo que está haciendo en la actualidad es "discriminar a los funcionarios y tener funcionarios de primera y funcionarios de segunda", lo que está llevando a que dicho colectivo esté levantado, ha dicho, "en pie de guerra contra" la Administración regional del socialista Guillermo Fernández Vara por "sus continuos incumplimientos" y "por su falta compromiso a la hora de llevar a cabo sus promesas electorales", ha dicho.

Como ejemplo ha citado la 'Carrera Profesional' que "prometió Vara y se quedó ahí, en prometerla, con negociaciones que se eternizan y con el veto a una enmienda del PP para garantizar el pago de todos los niveles tanto en la Administración General como en el SES e incluir este reconocimiento a los docentes extremeños".

También ha recordado que el compromiso de las 35 horas semanales laborales que "anunció Fernández Vara en su debate de investidura y después de mucho enredar lo implantó de manera desigual, en fraude de ley y sin tener en cuenta a los empleados públicos de Educación y del SES".

De este modo se ha pronunciado en rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha resaltado "lo que está haciendo" con "hechos" el Gobierno central del PP en materia de funcionarios públicos, como el acuerdo en materia salarial suscrito recientemente, y durante la cual ha contrapuesto dicha actitud con las "palabras vacías" hacia dicho sector por parte de la Junta de Extremadura.

"Ahora es cuando se puede comprobar qué es lo que está haciendo el Gobierno de España y qué es lo que está haciendo la Junta de Extremadura en materia de empleados públicos, porque los empleados públicos extremeños están levantados en pie de guerra contra la Junta de Extremadura por sus continuos incumplimientos y por su falta de compromiso a la hora de llevar a cabo sus promesas electorales", ha espetado Gema Cortés.

PARÁLISIS

Al mismo tiempo, la 'popular' ha lamentado la "inacción" de la Junta de Extremadura que a juicio de su partido está llevando a la región a una "parálisis" debido a la "cero inversión y cero mejora en la vida" de los ciudadanos que practica dicha administración, y ha contrapuesto esta situación con "todas las cosas buenas" que para Extremadura está propiciando el Ejecutivo nacional del PP.

Así, ha subrayado la Obligación de Servicio Público para el aeropuerto de Badajoz, o el Plan de Vivienda estatal que incluye "medidas que necesitan" los pueblos extremeños como medidas con las que, según ha dicho, el Gobierno central "impulsa" a Extremadura, frente al "no sabe, no contesta" que la Junta practica.

En este punto, ha lamentado que el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, se limite a echar "la culpa a Madrid" de "todo" lo que ocurre en Extremadura, cuando en realidad él "no" aplica "grandes" inversiones ni medidas contra al "éxodo juvenil" ni la "despoblación" en la comunidad, ha afirmado.

"El gobierno de Vara no atiende a los alcaldes, y no se están ejecutando los presupuestos en los municipios", ha advertido Gema Cortés, quien ha criticado igualmente que por parte de la Junta "no se invierte ni en transportes ni en autovías ni en grandes obras".

Por otra parte, sobre otra cuestión, la 'popular' ha transmitido también el "pésame" del PP extremeño por la muerte de Juan Manuel Sánchez, que ha sido alcalde de Orellana durante más de 20 años, y ha indicado que este fallecimiento el partido "pierde un activo importante, a un gran compañero y a un gran amigo".

TALGO

Finalmente, preguntada por los medios sobre la puesta en marcha del tren Talgo en Extremadura y las averías y retrasos experimentados por el mismo en sus primeros días de funcionamiento, la portavoz regional del PP ha considerado que hay que "reconocer" que en materia ferroviaria la comunidad ha "avanzado bastante", al tiempo que ha apuntado que su partido "no" está "contento" tampoco por que "haya esos retrasos y esas averías".

En todo caso, ha resaltado que "los pasajeros que se montan en el tren (Talgo) por lo menos no van con paraguas, que es lo que se está viendo con los niños en el transporte escolar de las Hurdes"; y ha incidido en que el Gobierno de España "cumplirá con sus compromisos" en materia de infraestructuras ferroviarias.

"A estas alturas de la historia nadie duda de que se está invirtiendo y de que se está trabajando (por parte del Gobierno central del PP) para solucionar el tema de las infraestructuras ferroviarias", ha espetado Cortés, para quien el presidente de la Junta "tiene que tener en mente" como "prioridad" solucionar problemáticas, ha dicho, existentes en el transporte escolar extremeño.

Al respecto, ha señalado así que "la prioridad" para su partido es que "se solucione (la problemática) en el transporte escolar (extremeño)", teniendo en cuenta que hay "autobuses en los que tienen que ir los niños con los paraguas abiertos porque caen goteras", y que provocan que los menores "llegan tarde al colegio y a casa por retrasos", ha concluido.