Begoña García pone en valor la creación de empleo femenino del sector hortofrutícola

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García ha reiterado el apoyo del Gobierno autonómico al sector de la fruta como referente en Extremadura, que genera de miles de empleos en el mundo rural y, ‘’un empleo que en muchas ocasiones tiene nombre de mujer’’. Así lo ha señalado durante la inauguración de la Asamblea General de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas que acoge el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena.



García ha indicado que es consciente del dinamismo del sector, ‘’de su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado y para innovar día a día y, también de sus problemas y preocupaciones como que se estén estabilizando las exportaciones de frutas y hortalizas, entre otros’’.

Para hacer frente a los problemas, la consejera ha destacado que la Junta de Extremadura trabaja día a día con la Asociación de Fruticultores de Extremadura, con quien ha puesto en marcha un Plan Estratégico del Sector Frutícola, donde trabajan áreas claves como la formación, la innovación, la comercialización y un apoyo claro y decidido a la autorregulación del sector.

Asimismo, Begoña García ha reiterado que en esta línea de trabajar con el sector, ‘’de manera seria, rigurosa y profesional’’, la Junta no comparte la decisión del Ministerio de Agricultura de que se limite la financiación para las nuevas plantaciones de frutales en la región, ‘’porque el sector de la fruta no es homogéneo en toda España y, por tanto no todas las regiones pueden recibir igual receta’’. A su juicio, la limitación de financiar nuevas plantaciones debería realizarse en las regiones productoras para aquellas especies y variedades que han venido provocando un exceso de oferta en algunas especies y momentos concretos de la campaña y, por tanto no deben afectar a otros territorios como Extremadura ni a otras producciones como la ciruela o la cereza, que necesitan reestructuración de las plantaciones para permitir una adaptación de los productores a la demanda.