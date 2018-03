Podemos no logra apoyos para que Junta impulse un Plan Regional de Energía

Ep

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado este jueves una moción subsiguiente a interpelación formulada por Podemos, y a través de la cual dicho partido solicitaba al Ejecutivo regional la elaboración de un Plan de Energía para la región, así como el impulso de un debate monográfico sobre la situación de dicho sector en la comunidad.

La iniciativa no ha prosperado al contar únicamente con los votos afirmativos de los cuatro diputados de Podemos presentes en la votación, y tras las abstenciones del PSOE y la negativa del PP y de Ciudadanos a la iniciativa.

Cabe destacar que tanto el PSOE como el PP formularon sendas enmiendas de modificación a la iniciativa original de Podemos, que a su vez las transaccionó, y que finalmente no prosperaron tras no alcanzar los respectivos grupos afectados un acuerdo sobre las mismas, lo que provocó que se votase finalmente la propuesta primigenia de la formación 'morada'.

En concreto, según ha desgranado el diputado de Podemos Eugenio Romero, la propuesta de su grupo que finalmente no ha prosperado reclamaba a la Junta la elaboración de un Plan Regional de energía para Extremadura, así como el impulso de un debate monográfico sobre la situación del sector energético regional en algunas de las sesiones plenarias de la Asamblea celebradas en el plazo de tres meses tras la aprobación de la moción.

Al mismo tiempo, en defensa de la iniciativa de su partido, Romero ha instado al Ejecutivo autonómico a legislar sobre eficiencia energética en los centros educativos públicos de la comunidad; y ha exigido el "desmantelamiento" de la Central de Almaraz cuando concluya su permiso de actuación.

Sobre la cuestión, el diputado de Podemos ha defendido que la "mejor" forma de hacer "accesible y democrática" la energía es a través del fomento del autoconsumo fotovoltaico; y ha considerado que los gobiernos regionales "pueden tener parte de la solución" para el impulso del autoconsumo fotovoltaico y eléctrico.

De igual modo, ha defendido un cambio de modelo productivo en Extremadura basado en renovables como la biomasa, y como forma también de generación de empleo, ha dicho; al tiempo que ha abogado por un plan estratégico de aprovechamiento de la biomasa en Extremadura como instrumento que favorezca el desarrollo rural y económico.

También, ha apostado por medidas de eficiencia energética "ambiciosas", porque "no existe mejor gestión de la energía que la que elimina el consumo innecesario", ha espetado el diputado de Podemos, quien igualmente ha reclamado líneas específicas de ayuda para renovación de sistemas de calefacción en los hogares.

Romero, en la misma línea, ha defendido el impulso de programas de concienciación para conseguir "incrementar el ahorro energético y el uso correcto de la energía"; al tiempo que ha pedido adecuar los planes de formación del Sexpe a "nuevos" yacimientos de empleo basado en el sector energético.

ENMIENDAS

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Echávarri ha planteado una enmienda de su grupo --no aceptada por Podemos-- mediante la cual ha señalado que la Junta no tiene las competencias en Energía, ya que "son competencia del Estado", y a través de la cual pretendía que no se fijase de una forma "tan tajante" la petición de una fecha de cierre de la Central de Almaraz sin proponer planes económicos alternativos para la zona afectada.

En todo caso, Echávarri ha subrayado que el PP está de acuerdo con Podemos en la articulación de un plan energético regional que encierre medidas como el impulso de la biomasa, de los sectores del ahorro y eficiencia energética, y el fomento de las renovables en edificios públicos.

"La primera obligación que tiene la Junta es hacer un plan (energético regional), poner el dinero encima de la mesa", ha espetado el 'popular', quien ha dicho que el PP "no" va a ser "cómplice" de "arruinarle la vida a muchos extremeños que viven en esa zona (Almaraz)" con el cierre de Almaraz sin un plan alternativo.

Por su parte, a través de otra enmienda de modificación de su grupo, tampoco aceptada por Podemos, el diputado socialista Andrés Moriano planteaba que es el Gobierno central a quien corresponde la competencia de la planificación energética.

Al mismo tiempo, y tras reconocer que su grupo está "básicamente de acuerdo con buena parte" de la moción de Podemos, ha planteado en su enmienda de modificación la eliminación por parte del Gobierno central del "impuesto al sol" así como la puesta en marcha de un calendario de "cierre" de las nucleares "del conjunto del país" acompañado de planes específicos de desarrollo de las comarcas afectadas por la transición.

PODEMOS

Finalmente, para cerrar el debate, el diputado de Podemos Eugenio Romero ha defendido que Extremadura tiene "competencias" en materia energética y que éstas "no" corresponden exclusivamente al Estado; al tiempo que ha abogado por que el Gobierno central participe en un hipotético plan de regeneración económica en la comarca de Campo Arañuelo tras un cierre de la Central de Almaraz que Podemos solicita.

"Hay que apostar por una generación distribuida" y "dejar claro" la planificación en materia fotovoltaica, ha espetado el diputado de Podemos, quien ha defendido que "Extremadura no tiene por qué ser la batería del Estado y de parte de Europa, sino que el esfuerzo tiene que ser compartido" en esta materia.

Al mismo tiempo, ha insistido en que Extremadura necesita un plan regional de energía que se cimente "en la participación de los extremeños y sea conducido por los agentes del sector", así como ponga a la región a "caminar en un nuevo modelo productivo".