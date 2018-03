La cámara insta al Gobierno a transferir los fondos del Pacto contra violencia de género

La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad una propuesta de pronunciamiento de la Cámara en la que, entre otras cuestiones, insta al Gobierno de Mariano Rajoy a cumplir "de inmediato" el compromiso económico acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el fin de que transfiera las partidas correspondientes a las comunidades autónomas.

Asimismo, reclama al Ejecutivo central que inicie los trámites para las modificaciones legislativas necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, como así recoge el mismo pacto.

También a que ponga en marcha "lo antes posible" la comisión permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre.

La propuesta ha sido presentada por el Grupo Socialista, que ha sido asimismo completada con una enmienda de adición presentada por Podemos, que ha sido aceptada, en la que se reclama la inclusión en los indicadores de seguimiento de los objetivos presupuestarios el número de profesionales autonómicos adscritos a la atención de mujeres, cifras de mujeres y menores atendidos, así como las medidas de prevención o protección gestionadas, entre otros.

También eliminar la tasa de reposición de efectivos que permita a las administraciones locales y autonómicas contar con personal suficiente para desarrollar sus competencias en materia de igualdad; e instar a la Fempex a proponer urgentemente a la Conferencia Sectorial de Igualdad el módulo de coste económico de los recursos humanos y materiales necesarios para mantener los servicios de atención jurídica, psicológica y social.

Pese a la unanimidad de apoyo a la iniciativa, durante el debate de la propuesta en el Pleno celebrado este jueves se han reproducido las diferencias entre los partidos con respecto a la convocatoria de la huelga feminista prevista para este 8 de marzo.

En defensa de la propuesta de pronunciamiento, la diputada del Grupo Socialista Lara Garlito ha definido el machismo como una "enfermedad degenerativa que cala y que pudre los lugares más íntimos de la sociedad". "El machismo nos mata a todas", ha exclamado desde la tribuna.

Al mismo tiempo, ha defendido el feminismo como una "lucha que pretende la igualdad de oportunidades", y ha señalado que el machismo se combate desde la educación, al tiempo que ha exigido más medios para que pueda combatirse desde "todas las esferas", y en este punto ha apelado a la responsabilidad de cada individuo, pero también de los gobiernos, para combatir la desigualdad.

Por este motivo, ha reprochado a Rajoy su "inacción" y su "falta de eficiencia" en la aplicación de las medidas acordadas en el pacto, a la vez que ha criticado el "chantaje" al que somete al resto de fuerzas políticas ligando la dotación presupuestaria del acuerdo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

ENMIENDA DE PODEMOS

En defensa de su enmienda, el diputado del Grupo Parlamentario Podemos Álvaro Jaén ha insistido en que las mujeres que hacen suya la lucha feminista deberían haber secundado la huelga de 24 horas convocada por el movimiento feminista a nivel internacional, como así han hecho las integrantes de su partido Irene de Miguel y Jara Romero.

"Hoy es un día para hacer huelga", y "no el día de debatir esta propuesta", ha remarcado Jaén en su turno, quien ha defendido la abstención de Podemos al pacto y la presentación de esta enmienda de adición, a que se trata de un acuerdo "desvirtuado" porque no tiene indicadores de evaluación ni partida presupuestaria.

A su vez, la diputada del PP Inés Rubio, quien ha iniciado su intervención con un recuerdo a todas las víctimas de género y un reconocimiento a todos los que se implican en la lucha contra esta lacra, ha criticado a los socialistas extremeños por pedir fondos al Gobierno para este fin cuando la Junta de Extremadura ha llevado a cabo recortes y ha reducido la ejecución de las partidas presupuestarias ya aprobadas.

Asimismo, ha criticado a los partidos que utilizan este pacto como un "instrumento de contenido político". "Flaco favor hacemos a las víctimas de violencia de género si lo utilizamos como arma arrojadiza", ha remarcado.

Finalmente, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha señalado que aún "queda mucho camino por recorrer" en la lucha contra la violencia machista, y ha criticado que Podemos no se sumara al pacto y que el Gobierno lo hiciera pero después no lo haya dotado económicamente para poder ejecutarlo. "El gobierno se sumó pero paso por allí y no hemos vuelto a saber nada", ha señalado.

Domínguez, que ha reclamado medidas precisas para evitar que una mujer o un menor vuelvan a ser víctimas de violencia machista, ha señalado que, pese a que el Gobierno no dota presupuestariamente el pacto, desde Extremadura "también se pueden hacer cosas", y al respecto ha recordado los últimos indicadores que evidencian un aumento de la violencia de género en la comunidad.