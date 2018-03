La presidenta de la Asamblea apuesta por "educar en igualdad desde la infancia"

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha apostado por "educar en igualdad desde la infancia", ya que se debe concienciar a los jóvenes de que son "iguales" e insistir en que la "única diferencia" es física.



"Pero que podemos dedicarnos a lo mismo y que las mujeres podemos ocupar puestos que habitualmente están ocupados por hombres", ha añadido Martín.



La presidenta del legislativo extremeño ha realizado estas declaraciones durante su visita este miércoles al CEIP Delicias de Cáceres, donde ha participado en un acto sobre igualdad organizado por el centro educativo con motivo del Día Internacional de la Mujer.



En ese sentido, Blanca Martín ha explicado que este centro educativo le ha pedido que hablase de su experiencia como mujer en la política, ante lo que ha dicho que "no ha sido fácil".



"Creo que siguen existiendo micromachismos en cualquier aspecto de la vida y en la política también existen. Yo los he sufrido no solo dentro de los propios partidos políticos, sino también en mi experiencia en las instituciones", ha afirmado.



Cabe señalar que en el acto participaron otras tres mujeres, una inspectora de la Policía Nacional, una investigadora del Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón' y una escaladora paralímpica, según ha informado la Asamblea en nota de prensa.