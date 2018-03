UCE denunciará ante el Instituto de Consumo a las empresas con una línea 902 de atención

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha puesto en marcha una campaña a través de la cual se procederá a denunciar ante el Instituto de Consumo de la Junta de Extremadura a todas las empresas que actualmente dispongan de una línea 902 de atención al cliente.

Así, con esta campaña, bajo el nombre de 'Di no a los 902', la Unión de Consumidores ha habilitado el correo no902@ucex.org con el fin de que los consumidores extremeños puedan denunciar a empresas que oferten servicios al cliente, vinculados a estos números, con el fin de darle traslado de estos hechos a la administración competente.

La técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura, Lali Bermejo, ha presentado este martes, en rueda de prensa en Mérida, el número 101 de su revista 'Consumidorex' donde incluye un informe sobre los números telefónicos 902.

En su intervención, la técnico de esta asociación ha explicado que se han centrado en las líneas 902 y en denunciar aquellas empresas que actualmente incumplen la normativa vigente, como lo podían haber hecho con otros números como el 901, 803, 806 o el 118, al no disponer de número telefónicos gratuitos de atención al cliente.

En este sentido, Lali Bermejo ha explicado que en marzo se cumple un año de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaraba ilegal usar el 902 y otras líneas con sobrecoste para servicios postventa por parte de las empresas.

Así, el alto tribunal establecía que las llamadas a este tipo de servicio no deben exceder en ningún caso la tarifa estándar, de lo contrario, los clientes podrían ser disuadidos de ejercer sus derechos.

Bermejo ha explicado que el tribunal establece que la tarifa básica debe ser "el coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar" y que si los comerciantes tuviesen derecho a cobrar tarifas más elevadas que la de una comunicación estándar, éstos "podrían ser disuadidos de hacer uso de la línea telefónica de asistencia para obtener aclaraciones relativas al contrato o para hacer valer sus derechos, en particular en materia de garantía o de desistimiento".

Asimismo, ha señalado que la entrada en vigor de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, por la que se introduce un nuevo apartado, el g), en el artículo 7.1 de dicho Estatuto, obliga a las empresas a que, si disponen de un teléfono o teléfonos de atención a la clientela, "estos deben ser de carácter gratuito".

Del mismo modo, la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores establece en su artículo 21 que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad, como las telecos, la electricidad y el gas, "no pueden suponer un coste superior al de la tarifa básica". Así, si son de pago pueden ser líneas móviles o fijos con prefijo geográfico, pero no líneas 902, 901, 807 o internacionales.

La denominación técnica de los números 902 es "números de tarifas especiales sin retribución para el llamado", lo cual quiere decir que la empresa a la que el usuario llama no recibe dinero por esa llamada, ha añadido Bermejo.

De esta forma, la técnico de esta asociación ha considerado que los 902 "suponen un negocio para las empresa", ya que son ellas quienes lo activan y por lo tanto obligan así al cliente a usarlo, ganando dinero por cada llamada que reciben.

En esta línea, ha señalado que, a día de hoy, sólo se han iniciado unos pocos expedientes sancionadores contra cinco empresas, quienes "presuntamente ofertaban a algunas compañías contratar sus números 902 con ellas y les ofrecían como retribución parte del cobro de la llamada facturada a los clientes".

Sobre el precio de estas llamadas para los consumidores, éstas pueden salir "por un ojo de la cara", ha destacado Bermejo, al mismo tiempo que ha señalado que en muchos casos existe "una gran diferencia" entre llamar a uno de estos números desde un fijo o desde un móvil.

Así, la gran mayoría de las empresas de telefonía, tienen costes diferentes cuando se hace la llamada a un 902 desde una línea fija, o desde una móvil, de tal forma que la diferencia pueden "superar el 300 por ciento".

CAMPAÑA

Por todo ello, la UCE ha iniciado una campaña en la que, en menos de 24 horas, la asociación se ha hecho con más de medio centenar de números de teléfonos 902 de empresas, y todas ellas han sido denunciadas ante el Instituto de Consumo de la Junta de Extremadura, con "el objetivo de velar por los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, con la finalidad de que se cumpla la normativa vigente en materia de protección al consumidor".

De esta forma, la UCE ha "dado un paso más" con esta campaña y ha denunciado a las empresas que han encontrado y que operan en Extremadura, con una línea 902 de atención al cliente, y animan a todos los extremeños a que lo hagan.

Por otro lado, Lali Bermejo ha explicado que el número 101 de la revista 'Consumidorex' cuenta con una entrevista por primera vez a su director, Javier Rubio Merinero pues, es el momento "ideal" después de cumplir 100 años de esta publicación.

Además, entre otros asuntos, el número 101 'Consumidorex' recoge una memoria de actuación de la asociación durante el año 2017, una comparativa de las plataformas de streaming, o un texto sobre la economía circular en su sección de medioambiente.

Por último, Lali Bermejo ha anunciado que la Unión de Consumidores contará con una nueva delegación en la calle del Rey número 10 de Plasencia (Cáceres).

En otro orden de asuntos, a preguntas de los periodistas por la demanda de una huelga de consumo femenino el 8 de marzo por parte de algunos colectivos, la técnico de UCE ha considerado que "no están de acuerdo" con una huelga si es de consumo general.

En este sentido, Bermejo ha indicado que hay sectores que no tienen ningún tipo de discriminación y cumplen con la igualdad a la hora de vender sus productos, ha concluido la técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura.