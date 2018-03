PSOE señala que la visita de Rajoy saca "las vergüenzas" de Monago en el transporte

Ep



El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha señalado que la visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este lunes a la comunidad autónoma saca a la luz "las vergüenzas" del gobierno del 'popular' José Antonio Monago en la anterior legislatura en el sector del transporte.



También ha asegurado que los extremeños quieren que los anuncios de Mariano Rajoy en materia ferroviaria se conviertan en "realidades concretas" y, el PSOE "va a estar vigilando" para que estos anuncios del presidente del Gobierno sean una "realidad" y para que Extremadura cuente con un "tren digno" ya que sería "una apuesta clara" por el empleo en la región.



Junto con ello, ha explicado que, para su partido, "siempre es bienvenida" la presencia del presidente del Gobierno en la comunidad autónoma, al mismo tiempo que ha considerado que "básicamente" lo que ha hecho Mariano Rajoy es "rubricar que la Junta de Extremadura está apostando por el transporte".



En este sentido, Juan Antonio González ha explicado que este lunes se ha firmado el convenio de la Declaración de Obligación de Servicio Público para que haya una conexión desde la Plataforma Logística de Badajoz con vías ferroviarias, mientras que, según ha lamentado, en el 2015 con el Gobierno del PP en Extremadura esta plataforma "no existía".



Según González, "sin quererlo, el señor Rajoy le ha puesto la cara colorada al señor Monago", para quien "no tiene que ser un día muy bueno", ha considerado, ya que "él dejó el aeropuerto de Badajoz cerrado, sin transporte aéreo y cuando lo único que hizo en la Plataforma Logística de Badajoz es colocar una piedra que le costó a todos los extremeños 24.000 euros".



A este respecto, Juan Antonio González ha puesto de manifiesto que el actual Gobierno de Guillermo Fernández Vara no sólo ha logrado que el aeropuerto de Badajoz funcione sino que con la firma de este convenio "mejorará ostensiblemente", a partir del 1 de julio.



Por último, el portavoz del PSOE de Extremadura ha calificado como una "magnífica noticia" que el Gobierno socialista de Portugal anuncie este lunes la licitación del tramo entre Évora y Elvas, porque hace que el tren Lisboa-Madrid "cada día esté más cerca, cada día tenga más sentido".