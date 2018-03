Extremadura encabeza los niveles de seguridad en España por sexto año seguido

Ep



La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha afirmado que la región encabeza los niveles de seguridad en España por sexto año consecutivo según los índices de criminalidad del año 2017, que sitúan a la comunidad como en la que menos delitos se cometen del país con un índice del 24,5 por ciento por cada 1.000 habitantes.



En rueda de prensa para dar a conocer este dato hecho público por el Ministerio del Interior, Herrera ha concretado que se trata del "segundo mejor" en los últimos 11 años, y que en 2016 se situó en el 24,2 por ciento, así como que, de esta forma, Extremadura se encuentra casi 20 puntos por debajo de la media nacional, que a cierre del pasado 2017 está en el 43,9 por ciento.



Acompañada del general de brigada jefe de la Guardia Civil en Extremadura, Francisco Espadas, y del jefe regional de operaciones de la Policía Nacional, José Manuel Merino, la delegada ha recordado que en el año 2006 este índice de tasa de infracciones penales se encontraba en el 27,2 por ciento y desde el 2013, con un 26,6 por ciento, ha descendido "de forma consecutiva".



DATOS POR PROVINCIAS



Por provincias, en Badajoz esta tasa se sitúa en el 27,6 por ciento y en Cáceres el 19,2 por ciento, según Herrera, que ha destacado además los "excelentes" datos que arrojan la lucha contra los robos en explotaciones agrícolas, aunque ha insistido en que "no" están "satisfechos" por "una sustracción que exista".



En concreto, en el año 2017 se produjeron 1.160 sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas, 146 menos que el año anterior, y "representa la cifra más baja de los últimos siete años", sobre lo cual ha apuntado que "es verdad" que se han producido "como todos los años algunos momentos puntuales" en los que "ha habido una especie de alarma en el sector por una serie de robos continuados, muy concentrados".



No obstante, ha asegurado que la "lucha sin cuartel" de los equipos ROCA de la Guardia Civil está siendo "muy eficaz" y que se han dado "golpes muy importantes contra bandas organizadas".



Otros datos resaltados por Cristina Herrera son el aumento en uno de los asesinatos y delitos dolosos consumados de siete a ocho, todos ellos homicidios dolosos esclarecidos entre cuatro pertenecientes al ámbito de la Guardia Civil y otros tantos al de la Policía Nacional; así como el aumento de las agresiones sexuales de 18 a 20, los delitos contra la seguridad vial en un 4,1 por ciento y el tráfico de drogas en un 1,5 por ciento.



Por el contrario, han bajado los delitos contra el patrimonio en un 1,2 por ciento, en concreto el robo con fuerza en las cosas en un 9,5 por ciento, los robos con violencia en los domicilios un 23,3 por ciento, la sustracción de vehículos a motor en un 19,2 por ciento o los delitos de blanqueo de capitales de tres a dos.



Ha agregado que el total de infracciones penales pasó de 26.286 en 2016 a 26.411 en 2017 y que también ha mejorado el porcentaje de infracciones penales esclarecidas, del 42,7 por ciento en 2016 al 43 por ciento en 2017.



UN AÑO "MUY DIFÍCIL"



La delegada ha valorado positivamente estos datos en un año "muy difícil" como ha sido el de 2017, en el que agentes extremeños de ambos cuerpos se desplazaron a Cataluña "para salvaguardar la ley y el orden constitucional" y acerca de lo cual ha dicho que, para todos los extremeños, "representó un orgullo su gran labor realizada allí defendiendo la libertad de los catalanes y la unidad de España".



Ha ahondado en que los compañeros que se quedaron en Extremadura "redoblaron sus esfuerzos" para que "no se notase su ausencia", y ha elogiado la labor de los anteriores responsables en Extremadura de Policía Nacional y Guardia Civil, Miguel García Izquierdo y José Antonio Hurtado, a la vez que se ha mostrado convencida de que los cambios de comisarios que se han producido en las últimas semanas en varias localidades, incluido el nuevo jefe superior de Policía, va a contribuir para que en el 2018 Extremadura también siga siendo la comunidad más segura de España.



Por último, Cristina Herrera ha confiado en que durante este año se incorporen los nuevos agentes en los dos cuerpos "para completar las plantillas", y ha indicado que "son necesarios para seguir transmitiendo, como se está haciendo, esa sensación de seguridad que tienen los extremeños", al tiempo que ha recordado que está en marcha la licitación para la construcción del nuevo edificio de la Comisaría de la Policía Nacional en Almendralejo (Badajoz).