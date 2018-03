Pensionistas extremeños reclaman un sistema "viable y sostenible" de pensiones

Ep



Pensionistas extremeños han reclamado este jueves en Mérida (Badajoz) la revalorización de las pensiones y un sistema "viable y sostenible", al tiempo que han anunciado que los actos de protesta se sucederán hasta que dichas exigencias sean atendidas.



La secretaria de Políticas Sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, y la secretaria de la Federación de Pensionistas y Personas Jubiladas de CCOO Extremadura, María José Gallego Expósito, han participado junto a un grupo de pensionistas y jubilados en una concentración de protesta en la Plaza de España de la capital extremeña.



En declaraciones a los medios, Ladera ha aseverado que este acto forma parte de las reivindicaciones que están llevando los sindicatos a cabo a favor de unas "pensiones dignas".



"No vamos a parar de movilizarnos hasta que el Gobierno del Partido Popular atienda y tenga en cuenta las propuestas que hacemos desde las organizaciones sindicales", ha apuntado.



En esta línea, ha considerado que el Gobierno del PP "atenta" contra el poder adquisitivo de los pensionistas, además de considerar que la "reforma lesiva" de las pensiones que hizo de manera unilateral" en 2013 es un "atentado terrorista" contra los pensionistas.



"No es posible que las personas que han servido de sustento a la economía de nuestro país y nuestra región durante la crisis económica tengan que soportar ahora la pérdida de poder adquisitivo en las cuantías de las prestaciones por jubilación que cobran mensualmente", ha indicado.



Por ello, Ladera ha exigido al Gobierno de la nación que reúna a las organizaciones sindicales y que las convoque en el Pacto de Toledo para que pueda atender las reivindicaciones de éstas.



"No podemos consentir que mientras nos están vendiendo que hay una recuperación económica, tanto la clase trabajadora como los pensionistas de nuestro país estén perdiendo poder adquisitivo y esa riqueza que se está generando no se reparta", ha dicho.



En esta línea, ha asegurado que los sindicatos seguirán "en la lucha" y que, como no se solucione esta situación, el próximo 15 volverán a estar en la calle y así durante "todo el tiempo que sea necesario" hasta que las reclamaciones sean atendidas.



Por su parte, al secretaria de la Federación de Pensionistas y Personas Jubiladas de CCOO Extremadura, María José Gallego Expósito, ha remarcado la necesidad de un sistema de pensiones público "viable y sostenible" y que se revalorice al menos con el Índice de Precios al Consumo (IPC).



Así ha dicho que las personas que han participado en la concentración son las mismas que se levantaron en los años 60,70 y 80 en lucha por sus derechos, por un salario digno y por menos horas de trabajo.



"Seguimos en la calle. ¿Qué pasa, es qué Rajoy no se entera de que los pensionistas y jubilados vamos a estar en la calle reivindicando nuestros derechos igual que lo hicimos anteriormente?. Pues que se siente bien sentado porque vamos a seguir y las movilizaciones irán creciendo y no descartamos hacer acciones más contundentes", ha aseverado.



PROPUESTA DE MONTORO



Asimismo, y preguntadas por la medida anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de una rebaja fiscal en el IRPF para los jubilados de mayor edad, ambas han coincidido en que todas las acciones que vayan encaminadas a la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas son favorables.



Así, Ladera ha indicado que lo que le parece "gravoso" es que esas medidas sean lanzadas a los medios de comunicación y no se diriman dentro del marco del diálogo social y del Pacto de Toledo.



A esta medida en concreto, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Extremadura ha unido la anunciada por la ministra Fátima Báñez sobre cómo computar los periodos de cotización para que la pensión fuera más favorables para los jubilados.



"Son campanas al vuelo que se lanzan pero que en realidad no se concretan en ningún lado", ha dicho.



Por su parte, María José Gallego ha dicho que quizá con ese anuncio Montoro "se quiera meter en el bolsillo a los que tienen más poder adquisitivo".



"No se están tomando medidas realmente que sumen ingresos a la Seguridad Social, lo último ha sido que este año se han congelado los ingresos a la Seguridad Social", ha dicho, al tiempo que ha remarcado que las medidas que se tomen y que no supongan ingresos en el sistema público de pensiones no valen.