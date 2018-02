El 14,3% de los trabajadores extremeños querría trabajar más horas

Ep



El 14,3 por ciento de los trabajadores extremeños querría emplearse más horas y no encuentra dónde, lo que supone el mayor porcentaje del país y cuatro puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 10,1 por ciento.



En total, 52.100 personas en toda Extremadura trabajan menos horas de las que computan una jornada laboral completa y, a pesar de querer trabajar más horas, no encuentran dónde hacerlo, según un informe de Adecco y Barceló y Asociados a partir de datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA).



Según estos datos, este porcentaje de extremeños que querrían trabajar más horas ha descendido en el último año un 0,7 por ciento, lo que supone 2.400 personas menos en esta situación.



En el conjunto nacional, un total de 1,9 millones de trabajadores en España, el equivalente al 10,1 por ciento de los ocupados, desarían emplearse más horas de las que tienen en su jornada, pero no encuentran dónde hacerlo.



A cierre de 2017 había en España casi 19 millones de personas trabajando, de los que el 15% tiene contratos a tiempo parcial. Adecco señala que aunque este dato podría interpretarse de diversas maneras (por ejemplo, que estos contratos ayudan a conciliar), existe un porcentaje de trabajadores a los que les gustaría poder trabajar más horas, pero no encuentran dónde hacerlo.



En 2007, antes del inicio de la crisis económica, había 1,5 millones de ocupados que querían trabajar más horas sin encontrar dónde hacerlo, una situación que fue agravándose hasta superar los 2,6 millones de personas en 2013. A partir de ese año, la cifra empezó a descender.



En la actualidad, hay 1,9 millones de personas que se encuentran en esta situación, habiéndose reducido esta cifra en 716.200 personas en cuatro años, hasta su su nivel más bajo de los últimos ocho años, concretamente desde junio de 2009.



Adecco señala que este descenso puede deberse a que algunos ocupados han encontrado dónde trabajar más horas, ya sea porque otros ya no quieren o necesitan trabajar más horas, o por la propia creación de puestos de trabajo de los últimos trimestres.



La proporción de ocupados que quieren trabajar más horas pero no encuentran dónde hacerlo se ha reducido en todas las comunidades autónomas. En tres de ellas (Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana) se supera el 13%. Estas dos últimas junto con Navarra son las que más han recortado esta proporción.



En el extremo contrario, con un 5% o menos de ocupados con la necesidad de trabajar más horas, figuran Baleares y Cataluña. Hace dos años, a finales de 2015, sólo estas dos comunidades exhibían una subocupación horaria inferior al 10%, y hoy ya se encuentran en esta situación seis regiones (las dos mencionadas más País Vasco, Galicia, Cantabria y Canarias.